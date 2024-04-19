Отопление в Костанае отключат только в понедельник
Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК". В последние два дня среднесуточная температура установилась на уровне выше +10 градусов (+11,8 и +16,9 градусов 17 и 18 апреля соответственно), сегодня также обещают теплую погоду. Журналисты задали вопрос, почему же горожанам придется ждать утра понедельника, нельзя ли произвести отключение раньше?
- Согласно алгоритму, завершение отопительного сезона наступает при условии установившейся среднесуточной температуры наружного воздуха на протяжении 3-5 суток выше 10 градусов тепла, - напомнили в теплокомпании. - 20 и 21 апреля выходной день, ПКСК не работают. Отключение произвести не смогут. По этой причине отключение запланировано на понедельник, 22 апреля.
В ГКП "КТЭК" также сообщили, почему батареи в домах такие горячие:
- По правилам работы от теплоисточника вода должна исходить с температурой не ниже 60 градусов, иначе нарушится гидравлика. Не забывайте, что по тем же трубам подает горячее водоснабжение. Сейчас мы подаем 58 градусов, ниже никак не можем…
Фото Ксении РЕБИК
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