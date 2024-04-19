Назван средний размер пенсии в Казахстане
19 апреля 2024, 11:19 | Общество
В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили средний размер пенсии в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:depositphotos.com
По данным Минтруда, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 926,5 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 291,4 миллиарда тенге, солидарной пенсии - 635,1 миллиарда тенге.
По состоянию на 1 апреля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 364 тысячи человек.
"Средний размер совокупной пенсии на 1 апреля 2024 года составил 132 595 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 901 тенге, базовой пенсии - 42 694 тенге", - говорится в сообщении.
Напомним, в марте средний размер совокупной пенсии составил 132 852 тенге.
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