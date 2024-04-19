Инцидент произошел около полуночи 19 апреля. Мотоциклиста, который "газовал" на месте и нарушал общественный порядок, патрульные полицейские заметили около ЦУМа. Проигнорировав замечания сотрудников правоохранительных органов, парень сорвался с места и поехал по Сити-центру и площади перед областным акиматом, где движение транспорта запрещено. Происшествие попало на камеры прохожих.

- На его задержание были ориентированы несколько патрульных нарядов. 17-летний лихач был задержан на центральном мосту, - сообщила сегодня пресс-служба департамената полиции Костанайской области.

Факт невыполнения требований сотрудников полиции об остановке транспорта будет рассматривать суд. А родители несовершеннолетнего парня привлечены к ответственности за его нахождение вне жилища после 23:00.