Гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы просыпаемся от будильника на смартфоне, засыпаем с планшетом в руках. Костюм Teslasuit позволяет не только смотреть на виртуальную реальность, но и чувствовать ее. В костюм встроено 68 тактильных точек, создающих физические ощущения по всему телу.

Иллюстративное фото .freepik.com

Специалисты утверждают, что через 10 лет появится полноценный интернет чувств. А еще у нас будут специальные чипы, чтобы управлять компьютером напрямую, при помощи мозговых импульсов. Это здорово. Истрашно.

За себя не страшно. Мы в детстве лупили палкой крапиву, часами напролет развлекались во дворе смячом и скакалкой. И доступ к смартфонам получили не с самых первых лет жизни. Страшно за детей.

Согласно последним исследованиям у детей, которые проводят с гаджетом в руке до семи часов в день, размер префронтальной коры мозга оказывается меньше, чем у других. Им сложнее строить долговременные планы и адекватно оценивать риски.

Персонаж в компьютерной игре не чувствует боли, а если его убить - он снова оживет. Надоел собеседник - просто выключаешь компьютер. А как же сочувствие, умение договариваться?

Конечно, нужен контроль. Но что делать занятым родителям? Многие мамы и папы балансируют между работой, готовкой, уборкой дома и тысячей других обязанностей. Телефон, как ни крути, удобная няня.

Елена ТУЗОВСКАЯ - детский психолог и педагог из Челябинска. Специально для «НГ» она подготовила рекомендации, как извлечь пользу из гаджетов и не навредить детскому мозгу и психике.

Фото из личного архива Елены Тузовской

1. Можно скачать ребенку на телефон игры. Только вместо стрелялок - обучающие. Например, по программированию - «Box Island - Kids CodingGame». Развивает логику и мышление. Многим нравится «Duolingo». Проходишь языковые уровни в игровой форме, запоминаешь новые слова, получаешь призы и награды. Тот же мгновенный допамин, но с пользой для развития. На приложении «Учи.ру» много интересных бесплатных игр на пространственное мышление, математику, языки.

2. Ограничивайте время. Для этого не нужно личное присутствие, выручают специальные приложения. Вы удивитесь, но даже Билл Гейтс сократил время действия вай-фай у себя дома до двух часов день. Задаете параметры, и когда нужно, интернет сам отключается. Вот такая битва технологий.

3. Настройки родительского контроля. Некоторые ставят детский фильтр на YouTube и запрет Тик-Тока. Вредит именно «мусорный» контент: короткие ролики, поверхностная развлекательная информация. С экрана дети получают огромное количество сигналов и стимулов. Сенсорная система перегружается. Отсюда - истерики, раздражительность, агрессия. И мозаичное, клиповое мышление.

4. Научите использовать смартфон во благо. Подпишитесь на блогеров, которые занимательно рассказывают об исторических фактах или биологии, о космосе или робототехнике. Обо всем, чем интересуется дочка или сын. Это увлекает.

5. Кружки. Действительно выход. Секции, близкие ребенку по духу: спорт, рисование, танцы. Вариантов множество. Главное, чтобы человек видел реальную жизнь за пределами экрана планшета.

6. Пример заразителен. Василий Александрович Сухомлинский говорил: «Не воспитывайте детей - все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Мы сами порой проверяем телефон каждые пять минут - что там нового в соцсетях. Если ребенок видит, что родители в свободное время читают книги, играют в шахматы, общаются - он вряд ли заболеет интернет-зависимостью.

7. Не запрещайте. Запретный плод сладок. Лучше включить планшет в распорядок дня. Например, после обеда или перед прогулкой. Хорошо, если получается отвлечь, попросить вместе с вами сходить в магазин или выгулять собаку. Важно давать альтернативу, чтоб планшет не стал для ребенка единственным источником игр и общения.

Будущее уже наступило. С ним бессмысленно бороться. Но мы в силах сделать гаджеты полезным инструментомдля развития наших детей.