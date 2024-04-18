Система отбора на Олимпийские игры в бадминтоне, как и в дзюдо, носит рейтинговый характер. Для того, чтобы попасть на Игры четырехлетия, необходимо участвовать в большом количестве соревнований и занимать в них место как можно выше, чтобы набрать в свою очередь больше очков. Путевку на Олимпийские игры получают первые 38 бадминтонистов рейтинга, который завершается 28 апреля.

В игре Дмитрий Панарин / Фото olympic.kz

За путевку боролся и уроженец Костаная Дмитрий Панарин, начинавший заниматься бадминтоном в ДЮСШ №2. Перед III летними юношескими Олимпийскими играми, которые проходили в столице Аргентины городе Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября 2018 года, Панарин, в целях развития этого вида спорта в Казахстане в течение двух лет тренировался в Шымкентской ОСДЮСШОР под руководством главного тренера сборной Казахстана по бадминтону Аскара Орманова. За эти два года он принял участие в 24 международных рейтинговых турнирах, и перед юношеской Олимпиадой занимал шестую строчку мирового рейтинга среди юниоров. Историческим успехом стало участие Панарина в тех Олимпийских играх, ведь он стал первым казахстанцем, представлявшим на юношеской Олимпиаде нашу страну в этом виде спорта. После возвращения из Аргентины он вновь стал тренироваться в Костанае и защищать честь нашего региона, став лидером казахстанского бадминтона и среди взрослых спортсменов.

Последние годы Дмитрий Панарин выступает за Туркестанскую область, а последние три месяца практически не был в Казахстане, борясь за путевку на Олимпиаду, участвуя в международных соревнованиях.

По словам Аскара Орманова, за эти три месяца Панарин, проведя в январе двухнедельные сборы в Малайзии, выступил на турнирах в Иране, в Азербайджане, в Малайзии, в Уганде, где он занял третье место, в Германии, в Казахстане, в Португалии, во Франции, в Польше, в Таиланде:

Дмитрий Панарин с главным тренером сборной Казахстана по бадминтону Аскаром Ормановым / Фото olympic.kz

- А вернувшись из такого длительного турне, он принял участие в прошедшем в Уральске международном турнире по бадминтону CONDENSATE Kazakhstan International Challenge, который собрал более 250 лучших спортсменов из 40 стран мира. В течение нескольких дней шла напряженная борьба за дополнительные рейтинговые очки для получения лицензии на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Участвуя в этих турнирах, Панарин зарабатывал рейтинговые очки. Завоевать медали и заработать очки во всех соревнованиях невозможно, но в совокупности нам удалось набрать нужное количество очков. Дмитрий Панарин, набрав 25005 очков, занимает в данный момент 31-е место в олимпийском рейтинге, а в командном топ-листе Казахстан располагается на 25-й строчке с 2695 очками. Фактически срок отбора официально будет завершен 28 апреля. До этого предстоит принять участие в еще двух турнирах. Но результаты этих стартов на наше положение уже не повлияют. Никто уже не сможет отобрать у нас наше место и лицензию. Поэтому мы с уверенностью заявляем о том, что 24-летний Дмитрий Панарин квалифицировался на Олимпийские игры.

Дмитрий Панарин завоевал путевку на Олимпийские игры в Париже / Фото olympic.kz

Таким образом, экс-костанаец стал первым в истории казахстанского бадминтона спортсменом, завоевавшим путевку на Олимпиаду. Следует отметить, что наибольший вклад в рейтинг казахстанца принесли XIX летние Азиатские игры, прошедшие в 2023 году в китайском городе Ханчжоу, на которых Панарин вошел в восьмерку лучших.

Между тем во вторник, 16 апреля, на руинах 2600-летнего храма Геры в древней Олимпии на юго-западе Греции зажгли олимпийский огонь, который доставят в столицу Франции. А в Париже 17 апреля начался обратный отсчет «100 дней до Олимпиады».