Главное, сейчас картошка, отлежавшая зиму в подвале или в другом хранилище, хороша для картофельного теста. Для него как раз нужна крахмалистая. И тогда при известной ловкости рук можно даже без яйца обойтись тем, кто постится.

Пирожки из картофельного теста лучше есть горячими

Передо мной такой задачи не стояло. Поэтому у меня пирожки традиционные. Я больше всего люблю картофельные с грибами. Приготовила их. Но расскажу и про другие, которые, надеюсь, вам понравятся.

Сначала пожарила грибы с луком, у меня - заморозка из лесных, но с шампиньонами тоже хорошо получается. Потом взялась за тесто. Отварила картошку в соленой воде (соли побольше). Размяла толкушкой, добавила сухих специй (это на любителя). Как только картошка слегка остыла, добавила в нее яйцо, размешала массу до однородности, всыпала муку и ложкой вымесила тесто. Разделила на колобки, по размеру немного крупнее куриного яйца. Расплющила такой в лепешку на ладони, положила начинку, сформировала пирожок. Это очень легко. И выложила на подпыленную мукой доску. Даже лучше, если пирожки слегка подсохнут. Жарить на растительном масле буквально 2-3 минуты. До красивой корочки. Вкусно со сметаной. С соленьями.

Несколько важных моментов. Чтобы тесто лучше держало форму, в него не надо добавлять никаких жиров, молока, иначе придется брать больше муки. При отсутствии жиров лучше работать с тестом, пока теплое, тогда оно пластичнее.

Картофельные пирожки еще вкусны с начинкой из капусты, я люблю, например, из квашеной. Еще один отменный вариант: в тесто положить 50 на 50 картофеля и отжатого творога, а начинку сделать из рубленой зелени с брынзой или сулугуни, эти пирожки лучше панировать.

Когда готовите постное тесто, кладите муку в горячий картофель и добавьте немного очень горячей воды, в которой варилась картошка. Мука слегка заварится, тесто будет хорошо держаться.

Ингредиенты

Для теста - 0,5 кг отварной картошки, 1 яйцо, 2 ст. ложки с горкой муки.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ