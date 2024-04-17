«Единственное желание - вернуться домой», «Все наши вещи утонули», - так сквозь слёзы говорили пострадавшие от паводка министру труда и соцзашиты РК Светлане ЖАКУПОВОЙ. 17 апреля она посетила эвакуационные пункты Костанайской области.

Светлана Жакупова и Сталина Яковлевна

В областном центре для лиц с инвалидностью по ул. Гоголя, 11 одна из пострадавших пожаловалась на то, что гуманитарной помощи на всех не хватает:

- Выдают ограниченное количество вещей. Например, нас 5 человек, а выдают 2 пары обуви. Выдают неорганизованно, даже не проверяют, кто получает помощь. Многие вещи ушли даже людям не из нашего района, которым просто ремонт сделать нужно. А мы-то вообще лишились жилья!

Министр ответила, что нужно централизовать благотворительный сбор денег, чтобы избежать мошенничества.

- Сейчас выработаны предложения, что вся помощь должна идти через одну платформу. - сообщила Жакупова. - Тогда мы будем знать, сколько членов семьи, кому какая помощь нужна. Сейчас в соцсетях столько чатов, которые собирают деньги якобы для пострадавших от паводка. И выясняется, что на самом деле владельцы этих чатов никакую помощь никому не оказывают. Поэтому благотворительная помощь в виде денежных выплат будет оказываться через государственную корпорацию ("Правительство для граждан" - "НГ"). Как при выплате пенсий и пособий, будет отдельный счёт, и с него будут перечисления благотворителями непосредственно благополучателям.

- Мы не ожидали такую воду. Уже были наводнения, четвёртый раз плаваю я. Думала, вода придёт и уйдёт. Нет, всё потонуло. - рассказывает одна из пострадавших, у которой повреждены два дома по ул. Тобольской.

Светлана Жакупова многих узнавала в лицо.

- Видела вас в видеороликах. Помню эти кадры, как у вас скачет давление, - обратилась она к Сталине Яковлевне.

- Я очень довольна, потому что здесь внимание, сочуствие, помощь, - сказала пенсионерка. - Пожелания у меня - вернуться домой. Была там на днях - ещё стоит вода. Земля водой до того пропиталась... Мы вызвали машину с откачкой, они посмотрели и сказали, что толку не будет - будут отчаивать, а вода вернётся. Главное - терпение.

Менее оптимистичным вышел разговор министра с теми, кого приютили в казарме Костанайской академии МВД РК.

Представители Казахстанско-российского медицинского университета раздают пакеты с чаем, сгущёнкой и другими продуктами

Государство возмещает ущерб только тем, кто владел затопленным домом. Те, кто арендовал жильё, не получат такую помощь. Но они потеряли бытовую технику, ковры....

- Нам как быть? Все наши вещи утонули, - спросила одна из пострадавших.

Одна из комнат казармы Костанайской академии МВД РК, в которой живут пострадавшие от паводка

- Местный исполнительный орган может оказать вам помощь только как лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - сообщила министр. И повторила: - Мы сейчас создаём цифровую платформу для благотворителей. Когда туда перейдут все благотворители, ваши жизненные ситуации будут описаны в кейсах, и благотворители будут оказывать помощь по приобретению бытовой техники и так далее.

- Я мать двоих детей, оба служат, защищают нашу Родину. Куда возвращаться моим детям из армии? - спросила маляр-штукатур 3-го разряда Жаннур ШАХЫМБАЕВА.

- Вы же до этого снимали, так же будете снимать, - ответила министр. - Сегодня законодательство не предусматривает возмещение ущерба арендаторам. Вам помогут только в возмещении личных вещей, которые вы потеряли.

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ ответил на жалобу собственников жилья, ожидающих оценки ущерба. Если вкратце, лучше долго запрягать и быстро ехать:

- Комиссия по оценке ещё не приходила. Дело в том, что вода должна уйти. Когда вода уходит, фундамент начинает садиться, трещины начинают появляться. Если сейчас сразу пройти и произвести оценку, многие вещи можно не заметить, это будет неправильная и необъективная оценка. Мы ждём определённое время, чтобы принять более правильное решение.

Глава региона также рассказал, что ещё не все районы перешли на оценку вреда от затоплений.

- Пик паводка в Костанайской области был 7 апреля, - отметил Аксакалов. - Сейчас ситуация уже начинает стабилизироваться. Домов, в которых ещё есть вода, мало осталось. Сейчас время восстановления всего этого. Поэтому везде работают комиссии, оценивают имущество. Однако в Торгае ситуация до сих пор не стабилизировалась. Очень много дорог просто смыло. Порядка 55 высоковольтных столбов смыло, и они лежат в поле. Поэтому много населённых пунктов до сих пор без электричества. Ситуация на юге остаётся сложной. 4 моста по области повреждено. Между Джангильдинским и Амангельдинским районами трассу асфальтированной дороги смыло большим потоком воды. Сейчас Джангильдинский район на неделю оказался изолированным. Поэтому мы в обход, через степи проводим временную дорогу. Надо набраться терпения. В конце концов всё должно нормализоваться.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ обозначил чёткий алгоритм получения компенсации за затопленный дом: 1) комиссия оценит, сколько стоит потерянное имущество на рынке; 2) собственникам выплатят эту же сумму; 3) они смогут распоряжаться ей по своему усмотрению.

- Техническое обследование произвели. Сейчас вы знаете категорию своих домов - у вас, например, 4-я категория. Оценку мы ещё не можем произвести. Для неё нам нужно две недели. И потом, когда оценка будет произведена, мы вам её предъявим. И там будет такое предложение. Выяснится рыночная стоимость дома и рыночная стоимость земельного частка. В совокупности выйдет какая-то сумма, и эту сумму мы вам предложим в качестве компенсации. Вы потом на эти деньги сможете взять либо квартиру, либо домик, расположенный повыше. Мы вам такую возможность дадим. Так же мы делали, когда был пожар (на ул. Набережной 9 мая 2022 года - "НГ"). Помните? Ваши же соседи тогда пострадали от пожаров.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА