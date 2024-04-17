По прогнозам синоптиков, с четверга по субботу, 18-20 апреля, осадков не ожидается. На западе и юге области в ночные и утренние часы по прогнозу — туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие трое суток ожидается переменная облачность без осадков.

- Ночью в четверг на большей части территории области будет 5-10, на юге 13 градусов тепла,- сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём термометры покажут +16...+21 °С, на юге +25 °С. В ночь на пятницу температура будет такой же, как и предыдущей ночью: +5...+10 °С, на юге +13 °С. А субботу ночная температура снизится до 3- градусов тепла. А вот в дневное время в пятницу и субботу воздух прогреется до 20-25, а на юге до 28 градусов тепла.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью +8...+10 °С, днём +19...+21 °С. В пятницу: ночью +8...+10 °С, днём +22...+24 °С. В субботу: ночью +6...+8 °С, днём +23...+25 °С.

Ветер в четверг ожидается переменный юго-западный - западный, скоростью 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с на севере, востоке и западе области. В пятницу и субботу ветер будет южным - юго-западным, скоростью 9-14 м/с.