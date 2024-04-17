Один штраф добавить, другой отменить - Поправки в закон "О дорожном движении" приняли в мажилисе
Tengri Auto
17 апреля 2024, 14:04 | Государство
В Казахстане планируют ввести новый вид штрафа, которым будут наказывать за превышение скорости на 60 и более километров в час, передает Tengri Auto.
Фото: depositphotos.com
В мажилисе приняли в первом чтении законодательные поправки в закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности.
"Поправки в Кодекс об административных правонарушениях за превышение скорости транспортных средств на 60 и выше километров в час от разрешенной вводят более строгую административную ответственность в виде штрафа размером 40 МРП (147 680 тенге в 2024 году - прим.)", - сообщили в мажилисе.
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