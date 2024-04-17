В Казахстане планируют ввести новый вид штрафа, которым будут наказывать за превышение скорости на 60 и более километров в час, передает Tengri Auto.

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В мажилисе приняли в первом чтении законодательные поправки в закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности.

"Поправки в Кодекс об административных правонарушениях за превышение скорости транспортных средств на 60 и выше километров в час от разрешенной вводят более строгую административную ответственность в виде штрафа размером 40 МРП (147 680 тенге в 2024 году - прим.)", - сообщили в мажилисе.

Сейчас по КоАП нарушителей штрафуют за превышение установленной скорости движения:

- от 10 до 20 километров в час - на 5 МРП (18 460 тенге);

- от 20 до 40 километров в час - на 10 МРП (36 920 тенге);

- на 40 и более километров в час - на 20 МРП (73 840 тенге);

- и за повторное превышение в течение года - на 30 МРП (110 760 тенге).

Кроме того, планируют отменить штраф за уклонение от уплаты за парковку и не применять лишение прав за ДТП без вреда здоровью.