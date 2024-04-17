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Один штраф добавить, другой отменить - Поправки в закон "О дорожном движении" приняли в мажилисе

Tengri Auto

17 апреля 2024, 14:04 |  Государство

В Казахстане планируют ввести новый вид штрафа, которым будут наказывать за превышение скорости на 60 и более километров в час, передает Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com

В мажилисе приняли в первом чтении законодательные поправки в закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности.

"Поправки в Кодекс об административных правонарушениях за превышение скорости транспортных средств на 60 и выше километров в час от разрешенной вводят более строгую административную ответственность в виде штрафа размером 40 МРП (147 680 тенге в 2024 году - прим.)", - сообщили в мажилисе.

Сейчас по КоАП нарушителей штрафуют за превышение установленной скорости движения:
- от 10 до 20 километров в час - на 5 МРП (18 460 тенге);
- от 20 до 40 километров в час - на 10 МРП (36 920 тенге);
- на 40 и более километров в час - на 20 МРП (73 840 тенге);
- и за повторное превышение в течение года - на 30 МРП (110 760 тенге).
 
Кроме того, планируют отменить штраф за уклонение от уплаты за парковку и не применять лишение прав за ДТП без вреда здоровью.

Как сообщил депутат Сергей Пономарев, ввиду критики со стороны общества на чрезмерную строгость административного наказания предложены ряд поправок, направленные на снижение репрессивности.

"К примеру, законопроектом предлагается не применять лишение прав за дорожно-транспортное происшествие без вреда здоровью. Исключается ответственность за уклонение от уплаты за парковку, так как эти услуги носят гражданско-правовой характер", - сказал Пономарев.

Поправки усилят ответственность:

  • за эксплуатацию транспортных средств с нарушением установленных нормативов выбросов и уровня шума;
  • за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений, в целях исключения случаев безнаказанной вырубки и уничтожения зеленых насаждений в населенных пунктах и другие нормы.