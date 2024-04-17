Подрядчики уже начали косить камыш возле берега Тобола и устанавливают датчики угарного газа в садоводческих обществах, где наиболее высокий риск возгорания.

Фото из архива "НГ"

- Одна из основных проблем в работе пожарных - нехватка депо и техники, - сообщил и. о. начальника УЧС Костаная Ерден НУРЖАНУЛЫ. - В городе есть три пожарные части, а износ техники составляет 45%. Согласно строительным правилам, в Костанае должно быть уже 8 пожарных частей с общим количеством в 118 единиц техники.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Нуржанулы попросил рассмотреть возможность обустройства на реке Тобол пирса с подъездными путями в отдаленных участках города.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отметил, что вопрос строительства новых пожарных частей не в ведении акимата. И предложил обращаться за помощью напрямую в МЧС. Земельные участки под новые депо обещал выделить. По обустройству пирса поручил предоставить смету работ.

В своем выступлении глава города несколько раз вспоминал пожар 9 мая 2012 года, когда от возгорания камыша сгорели 12 домов на ул. Набережной.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Мы извлекли уроки, - сказал аким. - Пожар пришел от камыша вдоль поймы Тобола. Мы заранее выделили деньги и в марте начали косить камыш. Госзакупки на эти работы выиграла компания из Шымкента. Почти весь объем они уже скосили и завершили работу на 90%. Надо эту работу продолжить.

На сессии областного маслихата 12 апреля депутаты утвердили изменения в бюджет региона. В частности, управлению природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области выделили 54,7 млн тенге на очистку русла Тобола от Гагаринской плотины до центрального пляжа Костаная.

В дачных обществах постоянно проживают около 3 000 костанайцев. Поручение устанавливать в домах датчики угарного газа аким давал еще в прошлом году.

- Надо подключаться к работе с дачниками, потому что нам дороже потом последствия устранять, - сказал Жундубаев. - Вот говорят, что сейчас после паводка влаги много. Но она быстро испарится от жары, будет сухостой. Поэтому мы и заранее рассматриваем этот вопрос. Зимой мы боимся сорвать отопительный сезон, весной - паводок, а летом - пожары. Круглый год у нас опасность.

Также аким указал посчитать и составить списки техники, которую можно использовать для тушения пожаров. И учесть в нем не только силы спасателей и пожарных, но и технику частных компаний, добровольных команд. Список должен быть готов к концу этой недели.