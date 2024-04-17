Президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон о бытовом насилии, направленный на ужесточение наказания за преступления против женщин и детей. Как изменится законодательство Казахстана с принятием этого документа, читайте в материале корреспондента Tengrinews.kz.

Что изменится в Уголовном кодексе

Согласно новому закону, часть 3 статьи 99 Уголовного кодекса (УК) претерпела изменения: теперь за убийство малолетнего - ребенка до 14 лет - предусмотрен пожизненный срок. Раньше по этой статье давали до 20 лет лишения свободы.

Также пожизненное заключение вводится за педофилию. Альтернативного наказания за изнасилование ребенка не будет.

За приставания (предложения, прикосновения) сексуального характера к детям, не достигшим 16 лет, предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году), общественных работ до 200 часов либо ареста на срок до 40 суток. Нормы предусмотрены в статье 121-1, которой ранее не было в УК.

Помимо этого, в Уголовный кодекс вводится новая статья 313-1 "Пропаганда самоубийства". Ее содержание звучит следующим образом:

"Пропаганда самоубийства, то есть умышленное распространение в любой форме информации в целях возбуждения у индивидуально неопределенного круга лиц решимости совершить самоубийство при отсутствии признаков уголовных правонарушений".

Минимальное наказание по статье - штраф 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году), максимальное - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

К совершившим уголовное преступление теперь будут устанавливать особые требования: в УК вводится статья 98-3. Она гласит, что по решению суда или ходатайству сторон уголовного процесса подозреваемый должен обратиться за психологической помощью. Кроме того, для него частично или в полном объеме устанавливается запрет на:

розыск, преследование, посещение, попытки вступать в контакт с потерпевшим, если последний не давал на это согласия;

приобретение, хранение, ношение и использование огнестрельного и других видов оружия;

употребление алкоголя, наркотических и психотропных веществ.

Если дело касается бытового насилия, то суд может на 30 дней запретить нападавшему проживать в одном доме/квартире с потерпевшим. Цель - защита последнего.

Если досудебное расследование в отношении подозреваемого прекратится после примирения сторон, его все равно могут обязать посещать органы внутренних дел для проведения профилактической беседы 1-4 раза в месяц.

Статья 105 о доведении до самоубийства будет звучать по-новому - "Доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства". Минимальное наказание по ней - ограничение/лишение свободы на срок до 3 лет, максимальное - лишение свободы от 5 до 9 лет. Ранее максимальным наказанием был тюремный срок от 3 до 8 лет.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью больше не будет условного срока, то есть наказания в виде ограничения свободы. Отныне преступление будет караться лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

Аналогичное решение принято по статье 107 - "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Ограничение свободы исключается, предусматривается лишение свободы на срок от 2 до 3 лет.

Впервые в казахстанском законодательстве вводится наказание за умышленное причинение легкого вреда здоровью, например, ссадин, царапин, ушибов или вывихов. Минимальное наказание - штраф 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году), максимальное - ограничение/лишение свободы на срок срок до 2 лет.

Статью 109-1 "Побои" спустя 7 лет вернули из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в Уголовный кодекс. Минимальное наказание за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, - штраф в размере 80 МРП (295 360 тенге в 2024 году), максимальное - штраф в размере около 100-200 МРП (369 200-738 400 тенге в 2024 году) либо общественные работы от 100 до 200 часов, или арест до 50 суток.

Истязание в УК теперь характеризуют не как систематическое нанесение побоев, а как "насильственные действия, совершенные с особой жестокостью, издевательством с целью доставить мучения потерпевшему". Максимальное наказание - лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Ограничение свободы исключается.

Что изменится в КоАП

В Кодексе об административных правонарушениях появится статья 127-2 "Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего". Ранее в Казахстане не наказывали за такие правонарушения. Минимальное наказание по статье - штраф 10 МРП (36 920 тенге в 2024 году). Если действие будет совершено повторно, штраф увеличится до 30 МРП (110 760 тенге). Если травлей занимается ребенок 12-16 лет, его родителей ждет предупреждение или штраф 10 МРП.

Статья 593 о несоблюдении требований по перевозке пассажиров дополнится частью 1-1 следующего содержания:

"Принудительная высадка из общественного транспорта лица, не достигшего 16-летнего возраста, следующего без сопровождения родителей или его законного представителя".

За это водителю автобуса может грозить штраф 5 МРП (18 460 тенге в 2024 году).

Что еще изменится с принятием закона

В Кодексе о браке (супружестве) и семье официально закрепляется понятие "уполномоченный орган в сфере государственной семейной политики". Контакт-центр 111 по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей также будет работать в рамках нового закона. Уже сейчас по этому номеру могут обращаться пострадавшие от бытового насилия.

В статью 2 об основах брачно-семейного законодательства вводятся следующие понятия:

защита, сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей;

обеспечение нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к национальным и традиционным семейным ценностям.

Также в кодексе появится новая статья о работе центров поддержки семьи. Они будут открываться в регионах по решению акиматов. В такие центры могут обратиться супруги, желающие сохранить брак и нуждающиеся в помощи; семьи или отдельные граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в социальной, юридической и психологической поддержке.

В Трудовом кодексе прописывается особое требование для работодателей сотрудников, которые пострадали от бытового насилия. Теперь в рамках статьи 97 работодатели обязаны будут предоставлять отпуск таким работникам без сохранения зарплаты на срок не более 30 календарных дней. Для получения отпуска сотрудник должен написать уведомление и предоставить копию договора о получении специальных социальных услуг.

В Социальном кодексе появится понятие "трудная жизненная ситуация". Это ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека, которую он не может преодолеть самостоятельно.

А в рамках статьи 138-1 предусмотрено раннее выявление лиц или семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как сказано в статье, для этого органы здравоохранения, образования и внутренних дел будут проводить комплекс организационно-практических мероприятий.

В рамках статьи 52 закона о правах ребенка в организациях образования будут проводиться проверки - как плановые, так и внеплановые. При этом анонимные обращения не берутся в расчет.

Кроме этого, для проверки фактов бытового насилия в семьях полиции будет достаточно сообщений в СМИ или на онлайн-платформах. Заявление жертвы не требуется.

Напомним, 11 апреля Сенат одобрил в двух чтениях закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, а также поправки в Кодекс об административных правонарушениях. 15 апреля Глава государства подписал закон и новые поправки. Документ вступит в силу через 60 дней со дня первого опубликования (примерно 15 июня этого года).