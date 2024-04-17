В Нидерландах прошел 43-й Роттердамский марафон, входящий в десятку самых престижных марафонских забегов в мире.

Обладательница олимпийской лицензии Жанна Мамажанова / Фото instagram.com/qaz_olympics

Среди участниц марафона была и казахстанская легкоатлетка, уроженка Семея, мастер спорта международного класса Жанна Мамажанова, показавшая на финише девятый результат. Дистанцию 42 км 195 м она преодолела за 2 часа 26 мин. и 42 сек., что стало новым рекордом Казахстана. Прежний рекорд - 2:26.54 принадлежал ей же, и установила она его также в Роттердаме в 2022 году. А тройку призеров среди женщин здесь составили представительницы Эфиопии Эшет Бекере - 2:19.30 и Виола Кибивот - 2:20.57, а также Селли Чепьего Каптич из Кении - 2:22.46.

Показанный казахстанкой результат позволил ей завоевать лицензию на участие в XXXIII летних Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). Жанна Мамажанова на восемь секунд превысила олимпийский квалификационный норматив, который составляет 2 часа 26 мин. 50 сек.

Жанна Мамажанова на дистанции Роттердамского марафона / Фото instagram.com/qaz_olympics

Интересно, что этот норматив выше, чем результаты призеров предыдущих Олимпийских игр в Япония, на которых состоялся олимпийский дебют Мамажановой. В Токио она показала результат 2:37.42 и заняла 46-е место, а призерами Олимпиады стали Перес Джепчирчир - 2:27.20 и Бриджид Косгей - 2:27.36 из Кении и Молли Сайдл из США - 2:27.46.

Завоеванная Мамажановой лицензия стала 32-й для Казахстана и первой в легкой атлетике. Всего на сегодня олимпийские лицензии завоевали представители 12 видов спорта. Кроме этого, 30-летняя Жанна Мамажанова стала первой из легкоатлетов Казахстана, кто во второй раз будет участвовать в марафоне на Олимпийских играх.

На предыдущих Олимпиадах Казахстан в марафонах представляли в 2000 году в Сиднее (Австралия) - Гарифа Куку (сошла с дистанции), в 2008 году в Пекине (Китай) - Тахир Мамашаев (2:30.26; 70-е место), в 2016 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия) - Михаил Красилов (2:26.11; 101-е место), Ирина Смольникова (3:00.31; 122-е место) и Гүлжанат Жанатбек (сошла с дистанции).