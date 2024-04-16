О текущей ситуации в регионе президенту Касым-Жомарту Токаеву доложил аким региона Кумар Аксакалов. Борт главы государства прилетел в нашу область после посещения Северо-Казахстанской области, сообщает Акорда.

Напомним, в связи с паводками в Костанайской области была объявлена чрезвычайная ситуация в шести регионах.

- Как сообщил аким Кумар Аксакалов, из 492 сел больше всего от наводнения пострадали 11 населенных пунктов. На сегодня ситуация нормализовалась, однако подтопленным остается 51 дом, - сообщает пресс-служба президента. - Кроме того, размыты 4 моста, 7 участков дорог, повреждено 1414 опор линий электропередач. В результате возникли временные проблемы с транспортным сообщением между Костанаем и южными районами области, а также с электроснабжением в 13 населенных пунктах.

Кроме того, президента проинформировали о нынешнем состоянии основных гидротехнических сооружений области, включая Каратомарское, Верхне-Тобольское и Желкуарское водохранилища.