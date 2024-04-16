Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева обратилась к жителям страны с призывом не верить фейковым рассылкам от её имени. По словам министра, сообщения рассылают в мессенджере WhatsApp, передает Informburo.kz.

"Номера, с которых поступают эти сообщения, мне не принадлежат. Прошу не доверять рассылаемым сообщениям и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам. В настоящее время ведутся мероприятия по поиску провокаторов", – написала Балаева в соцсети.

В марте казахстанцев призывали не верить рассылке с фотографией Аиды Балаевой. В той рассылке утверждалось, что казахстанцам якобы назначили некие выплаты, для "получения "которых требовалось перейти на сомнительный сайт.