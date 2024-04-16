Министр культуры РК заявила о мошенниках, рассылающих сообщения от её имени
16 апреля 2024, 13:48 | Криминал
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева обратилась к жителям страны с призывом не верить фейковым рассылкам от её имени. По словам министра, сообщения рассылают в мессенджере WhatsApp, передает Informburo.kz.
"Номера, с которых поступают эти сообщения, мне не принадлежат. Прошу не доверять рассылаемым сообщениям и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам. В настоящее время ведутся мероприятия по поиску провокаторов", – написала Балаева в соцсети.
В марте казахстанцев призывали не верить рассылке с фотографией Аиды Балаевой. В той рассылке утверждалось, что казахстанцам якобы назначили некие выплаты, для "получения "которых требовалось перейти на сомнительный сайт.
Последние новости
16.04.24 17:09 "Если в ваш дом зашла вода" - Как пострадавшим от паводка получить единовременную выплату в Костанае
16.04.24 16:44 "Деньги - вперед!" - О мерах против "зайцев" в автобусах рассказали в отделе ЖКХ Костаная
16.04.24 16:05 Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор полиции судился с блогером из Карабалыка
16.04.24 14:55 "Сократим расходы Всемирных игр кочевников" - Казахстан из-за паводков будет экономить деньги на крупных мероприятиях
16.04.24 13:08 Принтеры: решение проблем и продление срока службы
16.04.24 11:39 Две победы «Аята» сохранили ему третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана по футзалу
16.04.24 09:19 Платите 40 000 в год и будет вам газ - Фасадный трубопровод стал причиной конфликта между ОСИ и чиновниками в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.