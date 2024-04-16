В чемпионате Казахстана по футзалу состоялись матчи 39 и 40 туров, в которых рудненский «Аят» встречался в столице с местным клубом «Астана».

Азат Валиуллин сравнивает счет в товарищеском матче со сборной Кыргызстана / Фото kff.kz

Накануне этих туров национальная сборная Казахстана провела серию товарищеских матчей, в которых за главную команду страны выступали и игроки рудненского клуба - защитник Абдирасул Абдуманапулы и нападающий Азат Валиуллин.

В первой встрече, которую сборная впервые проводила в Таразе, казахстанцы встречались с командой Кыргызстана, готовящейся к Кубку Азии, и одержали трудную победу со счетом 3:2. Один из голов в казахстанской сборной забил Валиуллин, сравнявший счет на 39-й минуте.

Абдирасул Абдуманапулы наносит удар по воротам сборной Узбекистана / Фото kff.kz

В прошедших здесь же на «Тараз Арене» обоих товарищеских матчах с командой Узбекистана, являющейся одной из лучших сборных на континенте и также ведущей подготовку к Кубку Азии, главный тренер казахстанской сборной Рикардо Кака выпускал Абдуманапулы и Валиуллина в стартовых пятерках. В этих матчах нашей сборной, в состав которой были вызваны только выступающие в чемпионате Казахстана игроки, не удалось добиться побед - первый поединок завершился вничью со счетом 2:2, а во втором победили узбекистанцы - 6:5.

Матчи «Астана» - «Аят» прошли на паркете столичного спорткомплекса «Сайран Арена». В первом поединке счет открыли хозяева, а автором гола стал капитан «Астаны» Евгений Кошкин, убежавший на 6-й минуте в отрыв и ударом слева с линии штрафной площади пробивший в дальний угол мимо голкипера Дмитрия Бондарева.

Рудичанам удалось сравнять счет на 17-й минуте. При розыгрыше штрафного удара на правом фланге Лукас сделал передачу в штрафную площадь Розенски, который вторым касанием послал мяч в сетку ворот. На шестой минуте второго тайма проход Леандриньо по левому краю завершился передачей в штрафную площадь хозяев открывшемуся там Ивану Марахову, который в касание пробил в правый нижний угол ворот и вывел «Аят» вперед. А точку в матче поставил Леандриньо, за 15 секунд до окончания матча ударом от своей лицевой линии поразивший пустые ворота столичного клуба, игравшего в этот момент с вышедшим на площадку вместо вратаря пятым полевым игроком.

Жеже отметился дублем в ворота «Астаны» / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Во втором матче счет открыли гости после того, как на 4-й минуте отличился Жеже, воспользовавшийся поперечной передачей перед штрафной площадью Леандриньо. Через пять минут он же начал атаку «Аята» от своих ворот и сам же завершил ее, переиграв в штрафной площади гостей хорошо сыгравшего в первой встрече вратаря «Астаны» Андрея Голубничего. А на 30-й минуте Лукас на своей половине площадки перехватил мяч, убежал по левому краю к воротам хозяев и точно пробил низом в левый угол ворот, установив окончательный счет и зафиксировав таким образом второе подряд поражение «Астаны» - 0:3.

В этих двух турах все команды, входящие в первую пятерку, одержали по две победы. Так лидирующий «Кайрат» был сильнее «Байтерека» (7:5 и 4:2), проводившего в связи с паводком в Уральске свои домашние матчи в Рудном на «Аят Арене». «Семей» гарантировал себе второе место по итогам регулярного чемпионата и выход в полуфинал после двух домашних побед над «Ордабасы» - 9:0 и 6:1. Ведущие с «Аятом» борьбу за третье место «Атырау» и «Актобе» одержали гостевые победы соответственно над «Жетысу» (5:2 и 4:0) и «Каспием» (7:2 и 2:1).

Матчи 40 и 41 туров «Аят» проведет 20 и 21 апреля на «Аят Арене» против команды «Байтерек», а 27 и 28 апреля рудничане сыграют на выезде заключительные матчи регулярного чемпионата с «Рахметом».