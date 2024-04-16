В Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, как будут выдаваться международные водительские удостоверения (МВУ), передает Tengri Auto.

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В ведомстве отметили, что для получения МВУ не нужно будет сдавать специальных экзаменов, они будут идти в дополнение к действующим национальным водительским удостоверениям сроком на три года, но не более чем дата действия завершения национальных прав.

Международные водительские удостоверения будут идти отдельным документом по индивидуальному обращению. Сколько это будет стоить, пока не сообщается. Госуслугу в МВД Казахстана планируют запустить до конца года.