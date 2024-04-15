Жалобы на то, что в ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» «искажают фактические данные теплопотребления абонентами путем занижения показателей теплопотребления потребителем, либо обнулением счетчиков потребителя», а также на то, что предприятие не выставляет счета на оплату некоторым потребителям, поступили в департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области.

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Как сообщила пресс-служба ведомства, согласно действующему законодательству предприятие ежемесячно обязано выставлять счета на оплату каждому потребителю, а каждый потребитель обязан оплачивать услуги теплоснабжения по выставленным счетам.

Однако в результате проведенной департаментом проверки было установлено, что в отдельных случаях КТЭК не выполняла данную работу, в результате ущерб предприятию только по одному случаю в 2023 году составил более 40 млн. тенге.

Например, прибор учета в соответствии с актом допуска был принят и введен в эксплуатацию 11 ноября 2022 года, однако ГКП «КТЭК» не производило расчеты за потреблённую тепловую энергию и только в результате проверочных мероприятий счет на оплату был выставлен к концу января 2024 года.

Департамент возбудил производство по данному факту по ч. 4 ст. 164 КоАП РК и направил дело в суд. Но 8 апреля административное дело прекращено за отсутствием состава правонарушения. По мнению суда, «все вопросы относительно своевременной оплаты потребителями предоставленной им регулируемой услуги подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства».

- Таким образом, в том, что субъект естественной монополии не производил начисления годами, судом первой инстанции нарушения законодательства со стороны субъекта не усматриваются, - комментирует пресс-служба ДКРЕМ. - Однако департамент не согласен с выводами суда и намерен обжаловать постановление в Костанайский областной суд, так как считает недопустимым применение неравного подхода к начислению за оказанную услугу. Полагаем, что данная практика создает возможные коррупционные риски ГКП «КТЭК» и влечет нарушения прав других потребителей.