В Петропавловске прошел молодежный чемпионат Республики Казахстан по греко-римской, вольной и женской борьбе. В поединках во Дворце спорта имени Александра Винокурова участвовали около 1700 борцов из Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей республики, оспаривавших награды в двух возрастных группах - до 15 лет (U15) и до 20 лет (U20).

Юношеская сборная Костанайской области по греко-римской борьбе - серебряный призер чемпионата Казахстана (U15) / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

Столь большое представительство объяснялось в том числе и отборочным характером соревнований. По итогам чемпионата определялись кандидаты в молодежную сборную республики для подготовки к чемпионату Азии U15 и U20, который пройдет с 16 по 24 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и чемпионату мира U20, который состоится 2-8 сентября в Понтеведре (Испания).

Бронзовый призер Бекжан Исмагулов с тренером Жангали Нурмаханбетом / Фото instagram.com/rudnyy_wrestling_team

В открывавшим чемпионат турнире по вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет член молодежной сборной Костанайской области Бекжан Исмагулов из Рудного, выступавший в весовой категории до 125 кг, занял третье место. Для рудненского спортсмена, тренирующегося под руководством Жангали Нурмаханбета и Карисбека Маханбетова, в этом году это уже вторая бронзовая награда на возрастных чемпионатах Казахстана, в середине марта он занял третье место на прошедшем в Карасае (Алматинская область) чемпионате РК среди борцов не старше 23 лет (U23).

Успешно выступили борцы Костанайской области в чемпионате РК по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет, завоевав пять призовых мест, в том числе одно первое и четыре вторых.

Амангельды Таир с тренером и отцом Жанбулсыном Дукеевым / Фото facebook.com/kostanay.sport

Чемпионом Казахстана (U20) стал Амангельды Таир, выступавший в весовой категории до 72 кг, выполнив при этом норматив мастера спорта РК. В этом году воспитанник тренеров Марата Мухамбетова и Жанбулсына Дукеева уже стал в Астане серебряным призером международного турнира по греко-римской борьбе среди борцов до 20 лет, посвященного памяти олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова.

Максим Украинцев с тренером Арманом Кусаиновым / Фото instagram.com/dushor_kst

Дошли до финала в своих весовых категориях и стали серебряными призерами чемпионата Казахстана (U20) Ноил Умаров (до 72 кг, тренер Андрей Брыляков), Тимур Оспанов (до 87 кг, тренеры Арман Кусаинов и Андрей Брыляков), Максим Украинцев (до 97 кг, тренер Арман Кусаинов), а также Руслан Смагулов (до 130 кг, тренеры Марат Мухамбетов и Куанышбай Мухамбетов).

Ноил Умаров с тренером Андреем Брыляковым / Фото facebook.com/kostanay.sport

В общекомандном зачете сборная Костанайской области заняла третье место, а по итогам соревнований наши борцы включены в состав сборной республики для подготовки к участию в чемпионатах Азии и мира (U20).

Еще более успешнее выступила юношеская сборная нашей области в чемпионате среди борцов до 15 лет (U-15), на счету которой две золотые медали и второе место в общекомандном зачете.

Тимур Кусаинов завоевал право представлять Казахстан на молодежном чемпионате Азии / Фото facebook.com/kostanay.sport

Чемпионские титулы завоевали Тимур Кусаинов (тренер Арман Кусаинов), ставший сильнейшим в весовой категории до 62 кг и получивший право представлять Казахстан в чемпионате Азии (U15), и Арыстан Темиргали из Аулиекольского района (тренеры Юрий Яковлевич Дикуха и Юрий Юрьевич Дикуха), выступавший в весовой категории до 110 кг.

Кроме этого серебряным призером чемпионата в весовой категории до 85 кг стал Матвей Казакевич, включенный в сборную республики для подготовки к участию в международном турнире «Дети Азии».

На счету юношеской сборной Костанайской области еще и две бронзовые награды, обладателями которых стали Адиль Ирахметов (тренер Арман Кусаинов), ставший третьим призером в весовой категории до 41 кг, и Ерзат Алиханов (тренеры Куанышбай Мухамбетов и Марат Мухамбетов), занявший третье место в весовой категории до 52 кг.

Арсения Квернадзе с тренером Гульфарас Жалгаспаевой / Фото instagram.com/dushor_kst

В этой же возрастной группе в чемпионате по женской борьбе второе место в весовой категории до 42 кг заняла воспитанница ДЮШОР Арсения Квернадзе (тренер Гульфарас Жалгаспаева).