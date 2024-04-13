Дамбу несколько дней укрепляли местные жители, военные и волонтёры, но стихия оказалась сильнее. В Петропавловске 13 апреля вода Ишима прорвала дамбу и пошла в микрорайон Косогор на окраине города, сообщает Informburo.kz со ссылкой на областной акимат.

Фото Петропавловск.news

С тех пор, как стало понятно, что рекордно большой воды городу этой весной не избежать, жители соседнего микрорайона Подгора вышли на укрепление имеющейся дамбы. Несколько дней в холод и дождь здесь работали сотни человек, включая волонтёров и военных, прибывших из других регионов Казахстана.

Однако объёмы двигавшейся в сторону Петропавловска воды не оставляли людям шансов: 12 апреля власти начали эвакуацию житепей Подгоры, которую ранее никогда не затапливало. Ранее эвакуацию провели из традиционно проблемных посёлков Заречный и Кожзавод.

По данным ДЧС СКО, на территории области наблюдается сложная паводковая обстановка. Талыми и паводковыми водами затопило 564 дома, вода зашла в 616 придомовых территорий. Эвакуировали 3421 человека, в том числе 1054 несовершеннолетних.

Утром 12 апреля ледяные массы, идущие на город с водой Ишима, повредили железобетонные опоры линий электропередачи, Петропавловск остался без питьевой воды. Проблему до сих пор не решили. В городе начались перебои с электричеством.

Как сообщает местное издание Петропавловск.news, сейчас проводится эвакуация людей в районе Подгоры. Топит Подгору, Кожзавод, жители вынуждены эвакуироваться и покидать свои дома в экстренном порядке.