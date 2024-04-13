Действующий обладатель Кубка Казахстана костанайский "Тобол" в 1/8 финала уверенно обыграл на выезде кызылординский "Кайсар", сообщают Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

На 27-й минуте "Тобол" открыл счет благодаря голу Ахмеда Эль Мессауди. На 60-й Радослав Цонев забил второй мяч в ворота кызылординцев, а окончательный результат установил Эль Мессауди, отличившийся на 83-й минуте.

Перед матчем совладелец "Тобола" Алимжан КАЛДИЯРОВ сообщил, что в ближайшей игре в составе выйдут молодые игроки 16-17 лет.

- "Кайсар" будет бежать, как в финале Лиги Чемпионов. Вот увидите, - отметил Калдияров. - Если после трех поражений на старте сезона и последнего места в таблице, кто-то считает их аутсайдерами, вы сильно ошибаетесь. После такого удара они, пожалуй, самые опасные соперники и будут самоотверженно отдаваться игре. Главный тренер "Кайсара" был первым в истории, кто выводил казахстанскую команду в групповой этап Лиги Европы и дважды брал чемпионство. Его методы — склонность к верховой игре с особым вниманием на стандарты, а это значит полное противоположность нашей тактике игры. Мы же решили дать шанс некоторым молодым талантам 16-17 лет. Может кто-то осудит, что не выходим основным составом, но в перспективе именно вера в молодых будет раскрывать таланты, как капитана Асранкулова и надежды сборной Чеснокова.