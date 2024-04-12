Один из главных на сегодня — куда они должны подавать заявления на получение единовременного пособия как пострадавшие от паводка. В акимат района, на землях которого расположены дачи, или в Костанай, где большинство их проживает.

Вопросы волнуют не только «Весну», на территории Костанайского района располагаются также Притобольские, Тимирязевские дачи, «Автомобилист», «Железобетонщик».

- Позиция сейчас такая - если собственник дачного участка прописан в Костанае, он подает заявление в городе, если он прописан в Костанайском районе, то у нас, - сказал аким Костанайского района Берик ТАНЖАРИКОВ. - то есть по месту регистрации собственника. Из садового общества «Весна» мы эвакуировали 51 человека, которые до сих пор остаются в эвакопункте. Они проживали на дачах и большинство их прописаны в районе. Они заявления могут подать здесь.

По словам акима, сейчас работает три штаба по ликвидации последствий ЧС и оценке ущерба — основной в акимате района, еще один в акимате города Тобыл и третий в акимате села Мичурино. В акимате села Алтынсарино разместили мобильный штаб.

Заявления-то примут. Но — на сегодняшний день ни по размеру выплат, ни по самому факту назначения единовременных пособий для дачников ясности нет.

- Мы ждем рекомендаций правительства по этому вопросу, - сказал Танжариков, - ждем их в ближайшие дни. Если говорить о жилом массиве, то там все понятно: нашими районными правилами определена выплата в 50 МРП, но есть решение правительства применить для всех регионов единую выплату100 МРП. Таких же разъяснения и рекомендации мы ждем по дачным обществам. Пока их нет. Я понимаю озабоченность людей, которые сейчас находятся в СО. Думаю, что это в ближайшее время решится.

Журналисты еще раз уточнили: а те, кто живет на дачах круглый год и прописался в Костанайском районе, получат выплаты по механизму, принятому для пострадавших жилых массивов? Ответ пока отрицательный. По закону, официально не может быть жилья на дачах.

- Повторю, из республики ждем разъяснений по выплатам для этой категории, - сказал Берик Танжариков, - надеемся, что дачные общества не оставят без внимания.