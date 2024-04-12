Жительница Костаная Анель АЛИГАЗИНА сегодня, 12 апреля, провела одиночный пикет возле ТЦ MART. Она вышла с плакатом "Паводки результат коррупции". Уже через несколько минут к активистке подошли сотрудники полиции и акимата Костаная. Они потребовали прекратить акцию, так как она не согласована с властями.

По словам активистки, решение о проведении акции она приняла после просмотра нескольких фото и видео с пострадавшими от паводка в Костанайской области.

- Каждый год с нами случаются одни и те же бедствия, и всегда они стихийные, - сказала Алигазина. - То лес горит, то паводки. Очень много людей и животных пострадали. Я бы хотела напомнить людям, что вся ответственность - на нашей автократии. Это связано с коррумпированностью власти. Автократия вместе с капитализмом дает ужасные результаты.

За пикетом наблюдали прохожие, в основном молодежь. Проезжавший мимо доставщик "Яндекс-еды" выкрикнул: "Правильно говоришь, поддерживаю. Алга, Казахстан!".

На место пикета через минуту после начала акции пришли руководитель отдела внутренней политики Олжас ДУЙСЕКОВ и несколько полицейских. Дуйсеков прервал Алигазину и сообщил, что активистка обязана подать в акимат уведомление о проведении пикета.

- У нас есть специальные места, есть закон о мирных собраниях, - сказал Дуйсеков. - Это место не относится к специальным местам для пикетов. Поэтому плакат я прошу убрать и завершить пикет.

Анель Алигазина свернула плакат и попыталась узнать - как чиновники узнали об акции и успели столь оперативно прийти на место пикета. Дуйсеков пояснил, что "по всему городу идут дежурства", а он возвращался с набережной "Шагала", где раздавали гуманитарную помощь.

По словам Алигазиной, она намеренно не согласовывала пикет. Активистка хотела показать свое несогласие с тем, что "акимат постоянно ей необоснованно отказывает в проведении пикета". Алигазина несколько раз за последние 2 года подавала в акимат уведомления о провидении пикета на разные темы. Согласие акимат дал только один раз - в феврале 2024 года. Тогда Анель провела пикет против бытового насилия. На ее акцию пришла женщина с плакатом "Я против феминизма". Ее акция не была согласована, однако полиция не стала задерживать женщину, так как та быстро свернула свой плакат.

- У нас власти никогда не работают над предупреждением стихийных бедствий, - отметила Анель. - Есть журналист Кирилл Павлов, который еще осенью предупреждал о паводках. Я не эколог и я не могу объяснить, где именно был факт коррупции, но я считаю, что наше государство работает уже с последствиями паводка, а не с причинами. Не нужно заселять людей в места, где возможны подтопления. Почему режим ЧС ввели, когда мы уже все были в воде? 10 000 человек по Казахстану эвакуированы, сколько животных погибло. Люди требуют вернуть себе дом. И они правы!

Полиция просила разойтись не только активистку, но и собравшихся возле нее зевак.

- Вы понимаете, что вы нарушаете закон, - сказал активистке Дуйсеков. - Вы также знаете, что в городе действует режим ЧС. Все необходимые мероприятия акиматом, полицией были предприняты. Подумайте, это же ЧС природного характера. Я понимаю, если бы город затопило снегом, который бы не чистили, и город уплыл. Я не знаю, каких экологов вы слушаете. Но это река нас топит, сколько воды удерживают водохранилища. Скажите, каких превентивных мер мы не приняли? Нужно было поехать в Россию, вычистить там снег, чтобы вода к нам не пришла? Это вода из России, вода из полей. Все, что можно было сделать, мы сделали. Вы же понимаете масштабы бедствия.

Дуйсеков отметил, что таких паводков не было десятилетиями, а акимат пытался предупредить людей, хотя они отказывались покидать дома. И поблагодарил жителей города, откликнувшихся на призыв акима Костаная помочь укладывать мешки с песком на мостах.

Дискуссия Алигазиной и Дуйсекова о том, справились ли власти с паводком, продолжалась около получаса. Сотрудники полиции и прокуратуры не стали задерживать активистку. Алигазина не стала повторно разворачивать плакат. Она сфотографировалась с Дуйсековым и ушла домой.

Фото Георгия ГОВОРОВА