По прогнозу синоптиков, в субботу, 13 апреля, в восточной и северной части региона днем гроза, на севере туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. На севере и востоке порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4...+9 градусов, на юге +1 градус. Днем +11...+16 градусов, на юге +20.

Фото Андрея СКИБЫ

В Костанае переменная облачность, днем временами дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью 6...8 градусов, днем 14...16.

- Погода на выходных и в понедельник обусловлена влиянием атмосферных фронтальных разделов, поэтому завтра будет тепло, а потом похолодает, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.

В воскресенье, 14 апреля, ночью дождь и снег, днем на севере и востоке дождь. Ночью и утром на западе и севере региона туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с. На юге и востоке порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5, на западе -3 градуса. Днем +5...+10 градусов, на юге области +13 градусов.

В Костанае облачно, дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +3...+5 градусов, днем +8...+10 градусов.

В понедельник, 15 апреля, на территории региона без осадков. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -5...0, на юге области +3 градусов. Днем +10...+15 градусов, на юге +18 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -2...0 градусов, днем +8...+10.

Фото Андрея СКИБЫ