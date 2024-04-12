Дело о ДТП, в котором погиб 1,5-месячный ребенок, закончили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 12 апреля. Авария произошла 17 августа прошлого года на перекрестке улиц Тауелсиздик-Алтынсарина.

Согласно обвинению, водитель ВАЗа Данил ТАРАСЕНКО ехал по ул. Алтынсарина со стороны района КСК, "проявил преступную самонадеянность" при повороте налево, выехал на полосу встречного движения, не убедившись, что на него едет "Тойота-Камри". За рулем "Тойоты" был Андрей Максименко, сзади сидела его жена Юлия с 1,5-месячным Матвеем на руках. Обвинение считает, что водитель "Тойоты" тоже проявил преступную самонадеянность, потому что превысил скорость, а машину не оборудовал детским креслом. В результате "Тойота" врезалась еще лоб в лоб еще и с "Фольксвагеном". Все участники аварии получили травмы разной степени тяжести, а Матвей умер в больнице через 2 часа после ДТП.

Водитеия ВАЗа и "Тойоты" были признаны обоюдно виновными, но из-за того, что у Максименко погиб ребенок, его освободили от уголовной ответственности.

Данил Тарасенко полностью признал вину в суде, выплатил всем компенсацию и заключил процессуальное соглашение с прокурором.

- В связи с этим прошу назначить Тарасенко 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии минимальной безопасности, - сообщил в прениях прокурор Даурен ДЕРБИСОВ. - Срок считать условным и назначить пробационный контроль.

Участники ДТП говорили в суде, что на столкновение повлияла новая разметка на перекрестке Тауелсиздик-Алтынсарина и то, что возле здания прокуратуры почти целую полосу занимают автомобили, мешая движению. Но эти доводы были признаны несостоятельными.

Водитель "Фольксвагена" и его пассажир Юрий Черниенков тоже получили компенсацию от подсудимого.

- Назначить подсудимому 2 года 6 месяцев лишения свободы, срок считать условным, установить пробационный контроль, - вынесла приговор судья Алтын БАЙЖУМАНОВА.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.