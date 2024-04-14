Фильм «Приговор», совместный проект Казахстана и Киргизии, стал дебютом в большом кино для режиссера Диаса Бертиса. Выпускник Казахской Академии искусств им. Темирбека Жургенова собрал каст популярного сериала «Черный двор», чтобы рассказать историю о полицейском терроре, жестокости и прощении. Продюсер Анара Жунусова говорит, что главной идеей картины было показать разрушающую силу мести. Однако режиссерская постановка добавляет своих красок и усложняет посыл.

Актан уверен: он станет частью силовых структур, получит власть и сможет по-настоящему защитить семью

Эти дети никому не нужны

В центре истории трое старшеклассников: друзья Актан (Рауан Ахметов), Кука (Дамир Амангельдин) и Алан (Айбар Салы). Актан с младшим братом воспитывается бабушкой, которой приходится ездить на работу, подолгу оставляя мальчишек в собственном распоряжении. Брат Куки, освободившийся после тюрьмы, держит портовое кафе на Иссык-Куле и в качестве воспитательной меры применяет жестокие избиения. Отец Алана - городской чиновник, управленец, привыкший к полному подчинению со всех сторон, в том числе и со стороны сына. Все три героя - не просто дети жестокого времени и системы, но и все еще основываются на ценностях блатной воровской культуры, хотя действие происходит в Кыргыстане 2009 года. Причем Актан уже намеренно выбирает поступить в ГКНБ, чтобы иметь большую власть и чинить беззаконие под маской полиции.

Как и в сериале «Черный двор», фильм начинается с погони полиции за детьми, только дети в фильме «Приговор» не виновны в преступлениях, они виновны только в своем страхе перед «стражами порядка». С самого начала фильма закручивается сюжет, режиссер не растягивает экспозицию, хотя и применяет самый ленивый способ представления персонажей - закадровый голос. Спрятав пистолет, украденный у полицейского после погони, Актан собирается уезжать из города. И автор очень ярко и демонстративно в деталях показывает последний спокойный и наивный вечер в жизни героев. В отсутствие Актана сын чиновника застрелил младшего брата, и запускается череда трагических ошибок.

Шекспировская трагедия

Герои фильма - оставленные, брошенные дети, видящие только насилие и воспитанные насилием. Для них работает правило «зуб за зуб». И зрители в зале кинотеатра во многом поддерживали выбор ребят. Я слышала звуки и слова одобрения, когда Актан и Кука выкрали Алана, чтобы отвезти его на пустошь, или когда в кульминационной сцене в захваченном зале суда умирает подстреленная прокурор. Это было странно, учитывая, что авторы во всех интервью говорят, что это фильм о прощении.

Посыл фильма хорош, но наивен в контексте судьбы персонажей. Ожесточенные и озлобленные, они не могут поступать по-другому

Режиссер несколько раз показывает момент убийства. В воображении главного героя убийца хладнокровно убивает мальчика, в воспоминаниях свидетеля убийца пугается, но принимает тот факт, что он сделал. И только в предпоследней сцене зритель узнает, как все происходило в реальности. Убийство произошло случайно, по глупости.

Особое место занимает линия отца и сына, которая переворачивает отношение зрителя к убийце. Чиновник пытается «спасти» сына от тюрьмы, но на самом деле губит его. Путаница во время штурма здания суда приводит к тому, что специальный отряд хладнокровно расстреливает детей, которых беззаконно истязали, на которых давили и судьбы которых растоптали пыльные сапоги.

Беззаконие порождает насилие

Город, о котором идет речь, это реальное место. По словам авторов фильма, события тоже имели место в реальности, однако, учитывая, как обращаются представители власти и полиция к людям, похожая история может произойти где угодно. Полицейские ни во что не ставят жизнь человека. Сцена, где дочь полицейского зовет отца после того, как ее ударили солдаты, показатель того, как возвращается насилие к насильнику, и того, что оказаться жертвой может любой.

Люди вокруг захваченного зала суда пытаются защитить невинную жертву. И жертв становится больше. Можно ли прощать скотское обращение к людям? Можно ли простить массовые побои? Можно ли простить людей, которые подчиняются воле одного самодура? Авторы фильма говорят о прощении, эта сцена как будто бы немного выбивается от стройной теории.

Захват зала суда подростками - кульминация насилия. Сталкиваясь с повсеместной несправедливостью и жестокостью (сцена на улице с избиением Актана полицией стоила мне пряди седых волос и литра слез), персонажи теряют любой контроль над собой и берут в плен судью, подстреленную прокурора и настоящих виновников: отца-чиновника и Алана. Пусть справедливость восторжествует не по-настоящему, но убийца признается, а судья зачитает приговор.

Пацаны не извиняются?

В фильме сталкиваются две концепции: религиозная и пацанская. В финале авторы озвучивают идею фильма через закадровый голос старшего брата и закрепляют титром с 42-й сурой из Корана, чтобы уже точно все поняли, что это фильм не о насилии, он о прощении. Однако на постере красуется надпись, противоречащая такой позиции: «Пацаны против системы». Как не вспомнить известный сериал?

Постер фильма, по словам авторов, должен отсылать к дорамам

Авторы путают зрителя, то романтизируя центрального героя, то начиная демонстрировать социальную несправедливость, то переходя на уровень мелодрам с замедленной съемкой и душераздирающей музыкой. Драма выжимает все силы из зрителя, но все равно не справляется с посылом. Тот факт, что брат Куки стал религиозным и решил не мстить за брата, не работает, как показательный. Юноши не стремились отомстить, они хотели восстановить справедливость, что абсолютно невозможно в полицейском государстве. Авторы не дают возможности найти силы и вдохновения для прощения, наоборот, повышая градус накала в отношениях.

Романтическая линия, как и виды природы, это фон, контраст, чтобы показать потерянный рай

С одной стороны авторы пытаются показать основанную на реальных событиях историю как можно более реалистичной, при этом снимая юношей под нижним ракурсом, таким образом возвышая их, создавая приятные образы мальчиков и отталкивающие образы полицейских. Для меня сюжет фильма, как отдельный элемент, прописан натурально, документально; посыл фильма правильный; проблемы и конфликты актуальны; приемы повествования грамотны. НО! Все они вместе не работают, потому что во многом противоречат друг другу.

Фото - кадры из фильма