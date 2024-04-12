Министерством труда и социальной защиты населения РК подготовлен и размещен на портале "Открытые НПА" проект приказа "О переносе дня отдыха в 2024 году". Документ предусматривает перенос дня отдыха с субботы, 4 мая, на среду, 8 мая 2024 года. Таким образом, на майские праздники казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд – 7, 8, 9 мая, передает inbusiness.kz со ссылкой на сайт министерства.

Фото: pixabay.com

Предложение о переносе дня отдыха в 2024 году разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса. В целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни уполномоченный орган по труду вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.

С проектом приказа министра труда и социальной защиты населения РК "О переносе дня отдыха в 2024 году" можно ознакомиться здесь.