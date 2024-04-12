Ещё 40 предпринимателей получили предупреждения за манипуляцию ценами, передает Informburo.kz.

Министерство торговли вместе с акиматами и региональными СПК проверяют торговые объекты на наличие запасов продовольственных товаров.

В Минторговли заверили, что в областях, где объявлен режим ЧС, проблем с доставкой товаров нет. Там ежедневно чиновники ведут работу с торговыми сетями и субъектами внутренней торговли. Они разъясняют необходимость сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечения слабодоступных торговых объектов продовольственными товарами.

"За манипуляцию ценами на социально значимые продовольственные товары в период паводков по 10 регионам страны, вынесено 46 административных постановлений, из них наложено шесть штрафов и выдано 40 предупреждений", – сообщили в Минторговли.

Ранее в министерстве сообщали, что в результате паводков, пострадало 80 торговых объектов, больше всего в Атырауской области.

Казахстанцев, столкнувшихся с необоснованным ростом цен, просят обращаться по номеру: 8 (7172) 74-37-35, в случае дефицита товаров – по номеру: 8 (7172) 74-39-34.