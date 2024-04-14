В конце марта «НГ» публиковала материал «Россию завтра нам не отменят». О проблемах овощеводов нашей области. В частности, о том, что у картофелеводов нет сбыта в связи с рекордным урожаем картошки в соседней РФ в 2023 году. Предприниматели уповают на государственную программу, которая посчитает потребности и укажет: в этом году надо приналечь на лук и капусту, а с морковкой не разгоняйтесь... Реально ли это в рыночные времена? Что делать, чтобы не разориться, а, наоборот, обрести устойчивость? Поделиться своим видением ситуации мы попросили председателя Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Кайрата БИСЕТАЕВА.

Кайрат Бисетаев: «В Казахстане из казахстанского картофеля компания PepsiCo будет производить чипсы» / Фото eldata.kz

- Кайрат Серикбаевич, материал, где изложены проблемы так, как видят их костанайские овощеводы, мы вам отправляли. К нему на нашем сайте и в соцсетях было немало комментариев. Самый популярный: почему привозной картофель из года в год дешевле местного, это абсурд. Что делать, чтобы он мог конкурировать с импортом?

- Да много чего нужно делать. Предлагаю сосредоточиться именно на проблемах картофелеводов, с другими овощами ситуация получше. Начнем с давления РФ. Ну да, оно есть. И другого ожидать не стоило и не стоит впредь. Почему? До сих пор большая часть картофеля в РФ выращивалась на богаре, то есть урожай картофеля существенно зависел от погодных условий. В 2021 году у них был острый дефицит, а в прошлом году рекордный урожай почти во всех регионах. Однако соседи медленно, но верно идут по пути развития орошения.

Поэтому я своим коллегам говорю: ребята, неустойчивость в урожайности картофеля в РФ пока имеет место, но скоро исчезнет. Это для бизнеса положительный момент.

- А что здесь положительного?

- Положительное, что есть конкретный вызов со стороны РФ, при этом мы понимаем, в чем именно этот вызов. Остается включить мозги и придумать, что мы можем противопоставить соседу. Нам нужно вести себя, как Япония, которая когда-то придумала, как развивать свою экономику, не имея природных ресурсов. В конце концов, сельское хозяйство - бизнес для умных, думающих, здесь простых решений нет. Поэтому границы закрывать мы не можем. Не нужно это. Наоборот, интеграция должна использоваться как наш конек, географическое положение как преимущество.

- Давайте перейдем к вопросу о том, почему местная картошка получается дорогой...

- Задача картофелеводов - снижать себестоимость. В ее структуре самая большая статья затрат - стоимость семян. Мы покупаем их вдвое дороже, чем россияне. Что мы здесь можем сделать? Развивать отечественную селекцию? Надо. Но это очень долго. И пока мы не видим, чтобы кто-то серьезно в Казахстане этим вопросом занялся. Чем мы можем заниматься, так это семеноводством. Пусть это будет европейская селекция, российская, неважно. Важно, чтобы мы дома могли эти семена выращивать по всем международным правилам, не нарушая авторских прав. Мы изучили существующие в мире системы семеноводства. Наш союз этим серьезно занимается с 2019 года. Сейчас активно ведем переговоры с правительством, с МСХ о необходимости поменять систему семеноводства в Казахстане. Потому что сегодня семенной аттестат, то есть фактически аттестат качества выписывает себе сам производитель семян. Это нонсенс. Такое не существует в других странах.

Доверия нет этой бумажке. Надо поменять систему семеноводства. Мы уже подготовили законопроект о внесении изменений в существующие законодательные акты для этого. В этом году или на следующий вступим в международную организацию по защите авторских прав. Тогда можно будет привлекать сюда зарубежных селекционеров и предлагать им у нас производить семена. Можем привлекать любые зарубежные компании, в том числе российские, белорусские. Неважно, где семена зарегистрированы, выведены. Важно, чтобы выращивались они у нас. Тогда мы сможем удешевлять семена. Соответственно, и себестоимость местного картофеля станет ниже.

- Что еще, на ваш взгляд, в ближайшей перспективе стоит делать для экономической устойчивости овощеводческих хозяйств, для снижения себестоимости основной продукции?

- Наращивать орошаемые площади и диверсифицировать на них наше производство. Не заниматься только картофелем. Вести хороший картофельно-овощной севооборот, примеры того есть в Костанайской области. Можно и дальше пойти - заниматься возделыванием на орошении других культур. Выходить на прямые договоры с молочными животноводческими хозяйствами и выращивать культуры на сенаж и силос: люцерну, кукурузу, сорго, которые дают высокую урожайность и имеют низкую себестоимость. Можно вводить маслично-бобовый севооборот, выращивать сою, на которую стабильный спрос, рапс, рыжик, другие нишевые культуры, которые можно возделывать в Казахстане. Но этим надо заниматься комплексно. Не просто вырастить, как сафлор, не зная куда девать. Бизнесу нужно кооперироваться, нанимать трейдеров, чтобы искали по миру рынки сбыта на те же нишевые культуры. Чтобы мы не выращивали наобум, а работали под заключенные offtake-контракты, то есть с гарантией сбыта. Надо самим шевелиться, за нас ни правительство, ни кто-то другой эти вопросы не решит.

- На встрече овощеводов в Костанае говорили о том, что переработка картофеля могла бы несколько стабилизировать спрос, но ее нет. Крупная голландская компания собиралась наладить производство полуфабриката для картофеля-фри, но... Это единственная попытка?

- Мы уже более 6 лет занимаемся привлечением крупных переработчиков. Это необходимость потому, что внутренний рынок на переработанную картофельную продукцию очень маленький. У нас все еще нет развитой пищевой промышленности, которая является потребителем крахмала, картофельных хлопьев и прочих продуктов переработки картофеля. Поэтому мы вынуждены искать и приглашать производителей, которые работают на весь мир и у них есть гарантированные рынки сбыта. Жаль, что с голландской компаний Farm Frites не получилось. По непонятным для нас причинам. Мы пять лет с ними плотно работали, но они так и не стали строить завод.

Но к нам заходит другой крупный мировой игрок - компания PepsiCo. На следующий год они будут строить завод в Алматы. И в первом квартале 2026 года начнут принимать 70 000 т картофеля на переработку в чипсы Lays. Это прорыв. Это большая компания. Под что идет? Рынок для нее привлекательный. Больше 70 млн человек проживает в среднеазиатском регионе, не считая западной части Китая, которая к нам ближе, чем к основным рынкам КНР, и которую тоже можно рассматривать как перспективный рынок сбыта.

Наши картофелеводы уже сейчас набивают руку в расчете на сотрудничество, планируем 7 000 тонн картофеля чипсового вырастить. Учат нас выращивать и хранить специально для них картофель. PepsiCo - знаковый инвестор еще потому, что за собой подтягивает другие компании, которые работают в инфраструктуре - по поставке семян, техники оборудования. Надеемся, что придут и другие игроки по переработке картофеля.

Что мы еще должны делать? Мы сегодня весь свой картофель продаем через базары. Даже магазины, которые работают в каждом крупном городе, покупают продукцию, как правило, не у картофелевода, а у перекупщика на оптовке. Нормальных оптово-распределительных центров так и нет. Поэтому все в серой схеме, мы не видим количество посредников, кто какую цену добавляет, кто какое качество обеспечивает. Если хотим цивилизоваться, должны выходить на прямые договоры с сетями.

- Мы с вами говорили об этом несколько лет назад. Дело не сдвинулось?

- Нет, к сожалению. Но это один из путей, которые мы должны пройти вместе с государством. Без него не сможем. Чтобы серьезно конкурировать с импортом.

Что еще? Конечно, нам, фермерам, нужно повышать собственные компетенции, учиться, повышать производительность. Тот урожай, который мы сегодня получаем, объективно в два раза меньше, чем можно в наших природно-климатических условиях, в частности, на севере Казахстана. В среднем урожайность картофеля сегодня составляет 30 т/га, а должна быть 55-60 тонн. И есть хозяйства, которые добиваются такого результата. Но их немного, а надо, чтобы средняя урожайность стала выше. Но для этого нужно, чтобы мы получали оборотные средства в полном объеме. Если мы будем получать в нужное время, в нужных объемах возвратные оборотные средства, мы сможем четко соблюдать технологию. И, поскольку у нас орошение, мы сможем прогнозировать урожайность, качество продукции. Если добьемся урожайности 50 т в среднем по Казахстану, то сможем конкурировать с любым рынком. Вот в этих направлениях мы должны расти. Это примерно то, что нужно делать, чтобы на равных конкурировать в том режиме, который сейчас задает Россия.