Приговор по делу двух бывших патрульных полицейских Руслана АЙТЕНОВА и Ержана ИСТЛЕУОВА огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 11 апреля.

Они обвинялись в систематических поборах на дорогах. Согласно обвинению, взятки брали с граждан не только Казахстана, но и России. Всего в деле было 9 эпизодов.

- С учетом личностей подсудимых назначить Айтенову и Истлеуову по 7 лет лишения свободы с отбываниям наказания в колонии средней безопасности, - зачитал приговор судья Нурлан БЕКИШЕВ. - И лишить права занимать госдолжности на пожизненный срок, а также лишить обоих специальных званий старший лейтенант полиции.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Фото из архива "НГ"

