С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных полицейских приговорили к 7 годам лишения свободы в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
11 апреля 2024, 13:57 | Криминал
Приговор по делу двух бывших патрульных полицейских Руслана АЙТЕНОВА и Ержана ИСТЛЕУОВА огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 11 апреля.
Они обвинялись в систематических поборах на дорогах. Согласно обвинению, взятки брали с граждан не только Казахстана, но и России. Всего в деле было 9 эпизодов.
- С учетом личностей подсудимых назначить Айтенову и Истлеуову по 7 лет лишения свободы с отбываниям наказания в колонии средней безопасности, - зачитал приговор судья Нурлан БЕКИШЕВ. - И лишить права занимать госдолжности на пожизненный срок, а также лишить обоих специальных званий старший лейтенант полиции.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Фото из архива "НГ"
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