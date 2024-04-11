«НГ» обратила внимание акимата Костаная на то, как много тротуарной плитки после зимы рассыпается на бульварном участке улицы Байтурсынова. На плитке полно сколов, в некоторых местах цветная поверхность полностью облезла и крошится серый песок. А уложена она совсем недолго. Мы спросили, намерен ли заказчик в лице отдела ЖКХ провести дефектовку, кто произвел плитку, есть ли на нее сертификат качества.

На эту плитку имеется сертификат соответствия

- Работы по устройству брусчатого покрытия были выполнены подрядной организацией ТОО «Таза Жол АТ». Согласно договорным обязательствам, в ближайшее время будут произведены работы по замене брусчатого покрытия в рамках гарантийных обязательств. Гарантийные сроки составляют 24 месяца с момента завершения работ, - говорится в ответе госучреждения.

На вопрос, кто изготовил столь недолговечную плитку, нам так и не ответили. Но при этом заказчик заверил, что сертификат соответствия на нее имеется. Дефектную ведомость отдел ЖКХ должен был составить до 10 апреля.

Фото Галины КАТКОВОЙ