Провести месяц общегородских субботников призвал аким Костаная
Республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан» стартует на всей территории Костаная сегодня, 11 апреля, в 14.00. Продлится она до 11 мая.
Фото Олега ПАКА
- Предприятиям и организациям города всех форм собственности необходимо организовать уборку прилегающих территорий. Кроме того, призываю всех жителей города принять активное участие в санитарной очистке дворов, скверов, парков, улиц, а также берега реки Тобол, - сказал глава областного центра Марат Жундубаев. - Выражаю большую надежду, что данную инициативу поддержат все трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций, волонтеры и жители города. Давайте вместе сделаем наш город чистым!
Вывоз собранного мусора будет осуществляться коммунальными службами бесплатно. Для этого необходимо оставить заявку по номеру 109 (служба iKomek).
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