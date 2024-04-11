Представитель МВД сообщил, что собран административный материал в отношении жителя Костаная за заведомо ложную информацию о трещине в Каратомарском водохранилище. Нужно ли привлекать к суду за фейки во время режима ЧС? Да. Такие сообщения могут вызвать панику, что особенно опасно в условиях режима ЧС.

Да. Наказывать нужно показательно, чтобы другим неповадно было в следующий раз.

Нет. Достаточно было предупредить автора сообщения, не привлекая его к суду.

Нет. Автор сообщения мог ошибаться. Он просто хотел предупредить об опасности.

