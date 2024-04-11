В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана отреагировали на слова полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева о паводках, передает Tengrinews.kz.

Тобол в Костанае / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Владимир Якушев в эфире телеканала РБК заявил, что в ситуации с паводками в Курганской и Тюменской областях России необходимо учитывать такой фактор, как система водохранилищ в Казахстане, откуда сброс воды "должен быть более согласован".

В казахстанском министерстве прокомментировали это заявление.

"Отметим, что вода по реке Тобол поступает из России. И, соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России, некорректно. Это не соответствует действительности. Начиная со 2 апреля казахстанская сторона информирует российскую сторону о решениях по сбросам воды по реке Тобол.

Стороны круглосуточно обмениваются информацией по мере увеличения или уменьшения сбросов. И о каких-либо несогласованных действиях речь не идет. Казахстанская сторона готова и дальше продолжать сотрудничество, обмен информацией в духе добрососедского партнерства с российской стороной", - сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.