Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных ресурсов отреагировало на слова представителя Путина
В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана отреагировали на слова полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева о паводках, передает Tengrinews.kz.
Тобол в Костанае / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Владимир Якушев в эфире телеканала РБК заявил, что в ситуации с паводками в Курганской и Тюменской областях России необходимо учитывать такой фактор, как система водохранилищ в Казахстане, откуда сброс воды "должен быть более согласован".
В казахстанском министерстве прокомментировали это заявление.
"Отметим, что вода по реке Тобол поступает из России. И, соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России, некорректно. Это не соответствует действительности. Начиная со 2 апреля казахстанская сторона информирует российскую сторону о решениях по сбросам воды по реке Тобол.
Стороны круглосуточно обмениваются информацией по мере увеличения или уменьшения сбросов. И о каких-либо несогласованных действиях речь не идет. Казахстанская сторона готова и дальше продолжать сотрудничество, обмен информацией в духе добрососедского партнерства с российской стороной", - сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.
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