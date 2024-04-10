По прогнозам синоптиков, в четверг, 11 апреля, на западе и юго-западе области ожидаются небольшой дождь и туман. В пятницу, 12 апреля, ночью на западе и севере, а днём на западе, севере и востоке пройдут осадки, преимущественно дождь. Ночью и утром на севере и востоке будет туман. В субботу, 13 апреля, в северной половине области пройдут дожди с грозами, на севере и востоке в ночные и утренние часы — туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в четверг и пятницу осадки не ожидаются, в субботу - дождь.

- По области в четверг ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем +4...+9°С, на юге 11°С. В пятницу ночью термометры покажут 0...+5°С, днём 12-17 градусов выше нуля. В ночь на субботу прогнозируем +3...-+8°С, днём будет +12...+17°С, на юге +20°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 0...-2°С, днём +7...+9°С. В пятницу ночью 0...+2°С, днём +12...+14°С. В субботу: ночью +3...+5°С, днём +12...+14°С.

В четверг ожидается северо-восточный ветер скоростью 7-12 м/с, с усилениями на юге до 15 м/с в дневное время. В пятницу и субботу ветер сменится юго-западным скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке, в пятницу отдельные порывы могут достигать скорости 23 м/с.