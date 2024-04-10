Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге ведомства рассказал, что органами прокуратуры в настоящее время проводятся проверки по фактам паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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Спикер отметил, что по стране сейчас проходят большие мероприятия в части ликвидации паводков.

"Территориальные подразделения Антикоррупционной службы принимают активное участие в самой ликвидации (паводков. – Прим. ред.) в Западно-Казахстанской и Костанайской областях. По фактам выявления, по предупреждению фактов в сфере паводков хотелось бы отметить, что данный вопрос находится на особом контроле", – дополнил представитель ведомства.

По его данным, на постоянной основе Антикоррупционной службой прослеживается каждое выделение бюджетных средств и освоение.

"Хотелось бы отметить, что органами прокуратуры в настоящее время проводятся проверки по фактам паводков. По выявленным фактам дополнительно сообщим", – заявил Данияр Бигайдаров.

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана рассказали, что 96 тысяч человек эвакуировали из зон подтопления.

Стоит отметить, что 6 апреля 2024 года в Генеральной прокуратуре Казахстана заявили, что устанавливаются причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов.