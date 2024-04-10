Президент РК объявил строгий выговор за непринятие своевременных противопаводковых мер первому вице-премьеру, министру водных ресурсов и акимам восьми областей, в том числе троих предупредили о неполном служебном соответствии. Эффективна ли эта мера? Да. Наказанные чиновники будут готовиться к паводку системно. Либо их заменят другие.

Да. Глава государства показал, что у каждого ЧП есть имя, фамилия и должность.

Нет. Нынешний паводок - результат редкого стечения обстоятельств.

Нет. Все эти выговоры - популизм и показуха, чтобы народ успокоить.

