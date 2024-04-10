Высокопоставленный чиновник Минсельхоза попался на взятках - Антикор
Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства и других лиц. Высокопоставленного чиновника подозревают в неоднократном получении взяток, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Как сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бегайдаров, в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста, на него надели электронный браслет.
"Они подозреваются в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период 2021-2024 годов за общее покровительство. Он (председатель комитета - прим.) полностью признал вину, в настоящее время содействует следствию", - рассказал Бегайдаров.
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