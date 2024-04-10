Апелляционную жалобу жительницы Павлодара Юлии НАУМАН на решение Костанайского городского суда коллегия областного суда рассмотрела 9 апреля. Иск предъявлен к еженедельнику "Наша Газета" и ее собственнику. Требования истца - опровергнуть сведения о ней в статье "Организация свадебных генералов", удалить ее фотографию и персональные данные, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 000 тенге.

Кадр из видеотрансляции

Речь идет о статье, опубликованной журналистом Артемом Марусичем в декабре 2018 года. В ней рассказывалось о том, как люди, выдающие себя за представителей ООН, вручали казахстанцам награды. Автор публикует ответ Министерства обороны РК на запрос "НГ": "Международный комитет защиты прав человека (CIPDH - Comité international pour la protection des droits de l'homme) является частной организацией и не имеет никакого отношения к ООН".

Цитата, ставшая поводом для иска: "Руководителя пресс-службы и инспектора контроля качества CIPDH Юлию Науман на сайте управления образования Павлодарской области в статье о посещении ею детской деревни семейного типа также называют представителем ООН".

Жалобу в Костанайском областном суде на решение суда первой инстанции рассмотрели в течение часа.

Кадр из видеотрансляции

- Я прошу удалить мою фотографию и имя из статьи, просто потому что уже шестой год эта статья портит мою жизнь, - заявила Юлия Науман. - Мои мама и папа не общаются со мной, мой родной брат обещает меня убить за позор фамилии и моей семьи. Я понимаю, что заголовки в газете делают СМИ более популярным. Но из-за этой публикации я не могу устроиться на нормальную работу, устроить свою жизнь. Мои одноклассники, друзья и соседи перестали со мной общаться после выхода этой статьи. И если первые года я думала, что это не серьезно, то на шестой год... Вы по-человечески меня поймите! Я не могу работать, мне не дают визу - отказали посольства всех стран. Мне пришло 6 отказов на Шенгенскую визу. И везде мне показывают эту статью и говорят: "Вы лже-представитель, занимаетесь непонятно какой деятельностью". Хотя в статье об этом не написано, но заголовок кричит о том, чего нет. Я не знаю к кому еще обращаться и прошу у суда помощи.

Председатель апелляционной коллегии Серик КАЙКЕНОВ спрашивал у Науман, какие именно нормы права были нарушены.

- Нарушено право на доброе имя, право на не распространение информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, - ответил юридический консультант Ринат КЕНЖИБАЕВ, представляющий интересы Науман. - То есть сама статья негативно влияет на жизнь истца. И просто негативно преподносится публике. Не было представлено доказательств, что истец представлялась сотрудником ООН. Они голословно сообщили это суду первой инстанции.

Представитель истца ходатайствовал о проведении лингвистической экспертизы статьи. Судья Кайкенов поинтересовался, почему же это требование не было заявлено в городском суде. Кенжибаев ответил, что истец не смогла участвовать в суде первой инстанции.

Отвечая на вопросы коллегии, Науман уточнила, что "никогда не являлась представителем ООН", а на мероприятие в деревню детского типа приезжала как представитель французской организации "Комитет защиты прав человека". Этой же организации принадлежала и форма одежды, в которой запечатлена Науман на групповой фотографии.

Юлия Науман в деревне детского типа / Фото было опубликовано на сайте edupvl.gov.kz

- Я волонтер в Африке, в Гане, мне нравится помогать людям, - отметила Науман. - У меня есть 5 документов, выданных мне Комитетом. Я их отправляла адвокату, показывала их главному редактору "Нашей Газеты".

На вопрос судьи Кайкенова, были ли эти документы предоставлены в суд первой инстанции, Юлия Науман ответить не смогла.

Главный редактор "НГ" Тимур ГАФУРОВ отметил, что в статье приведена информация с сайта Павлодарского областного управления образования, причем представитель управления в суде первой инстанции подтвердила подлинность публикации, которой сейчас на сайте уже нет.

- По закону нет информации позитивной или негативной, есть только соответствующая или не соответствующая фактам, - отметил Гафуров. - Мы в своей публикации ничего не исказили, мы показали, как это есть на самом деле. Госпожу Науман мы ни в чем не обвиняли. А заголовок и подзаголовок относятся к более высокопоставленным лицам этой организации. И мы привели официальный ответ Министерства обороны, что эта организация не имеет никакого отношения к ООН.

Адвокат Анна ДУДИНА, представляющая интересы собственника "НГ", отметила, что в суде первой инстанции в качестве свидетеля был допрошен журналист Артем Марусич, ккоторый представил доказательства изложенных сведений.

- Я не знаю почему Науман говорит, что не является представителем ООН, если в своих соцсетях она до сих пор указывает себя, как "представителя ООН", - отметила Дудина.

В прениях Науман вновь просила "по-человечески удалить статью".

- Для вас это ничего не значит, а для моей судьбы это уже шестой год, понимаете? - сказала она. - Если в детской деревне меня неправильно поняли... Я просто помогала детям. Я что-то плохое сделала? Что я вам плохого сделала, что вы меня сейчас наказываете?

- Почему мы не можем "по-человечески пойти навстречу"? В Казахстане действует организация, которая ассоциирует себя с ООН и под этим предлогом ее сотрудники посещают разные государственные учреждения, - объяснил Тимур Гафуров. - Мы выяснили, что эта организация не имеет отношения к ООН. Мы считаем такую ситуацию ненормальной. И мы рассчитывали, что после публикации статьи госорганы выяснят все обстоятельства этого явления. Мы предлагали Юлии Науман опубликовать комментарий к этой статье, чтобы при поиске ее фамилии в "Гугле" выходила не только статья 2018-го года, но и ее комментарий. Тогда, возможно, удалось бы смягчить последствия для нее лично. Но этот вариант принят не был.

Коллегия областного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы, посчитав выводы городского суда "законными и обоснованными". Решение вступило в законную силу, но может быть обжаловано в течение 6 месяцев в Верховном суде.