Инцидент произошел 1 марта 2024 года в районе КСК. Согласно показаниям 15-летнего потерпевшего Таира ДЮСИЛЕКОВА, он убегал от собак налетел на автомобиль. Владелец машины, подсудимый Ильяс АБЕДЧАНОВ ударил его кулаком по лицу. У потерпевшего началось сильное носовое кровотечение. Абедчанов сказал Дюсилекову, что сломал ему нос, и велел ехать в больницу. После чего уехал.

Отец потерпевшего (слева) и судья Азамат Айткужинов

Подсудимый работает фитнес-тренером. Вину он не признал.

Сторона потерпевшего не согласна с заявленной лёгкой тяжестью вреда здоровью. По мнению самого подростка и его адвоката Ляззат ИСМАИЛОВОЙ, перелом носа с обильным кровотечением - это очень тяжёлая травма. 8 апреля адвокат подала ходатайство о назначении повторной судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести вреда здоровью.

- В ходе прошлого судебного заседания правонарушитель Абедчанов не признал вину и утверждал, что телесные повреждения несовершеннолетнему он не наносил, - отметила Исмаилова. - В связи с этим мы просим назначить повторную комиссионно-комплексную экспертизу для установления тяжести причинённого вреда. А также дополнительно ставим следующие вопросы: какова степень тяжести полученных телесных повреждений, каковы характерные особенности тупого предмета, которым было нанесено телесное повреждение (например, сжатый кулак) и каково было положение потерпевшего в момент нанесения удара.

К ходатайству приобщили рентгеновский снимок, который зафиксировал перелом носа. Судья Азамат Айткужинов ходатайство одобрил. Следующие заседание назначат по его результатам, а проходить оно будет с участием представителя органов опеки и попечительства.

- Мы хотим, чтобы в ходе судебного заседания присутствовал представитель органов опеки и попечительства, поскольку потерпевший является несовершеннолетним. Для исключения нарушения его прав и интересов я считаю это целесообразным, - заявила адвокат потерпевшего.

Судья с ней согласился.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА