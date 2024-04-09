Официальный представитель Министерства промышленности и строительства Меруерт Ибраева рассказала о процессе восстановления жилья казахстанцев, лишившихся домов во время разрушительных паводков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру промышленности и строительства Канату Шарлапаеву восстановить жилье казахстанцев, пострадавших от стихийного бедствия.

"В рамках этого поручения в министерстве создан оперативный штаб и разработан комплексный план действий, который предусматривает строительство нового жилья. Были разработаны два эскизных проекта жилых зданий. Первое – это трехкомнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 квадратных метров, второе – двухквартирный жилой дом общей площадью 160 квадратных метров", - рассказала Ибраева на брифинге СЦК.

По ее словам, разработанные эскизные проекты жилья проходят госэкспертизу. После ее завершения типовые дома построят во всех пострадавших регионах.

"Работа будет завершена до конца следующей недели. Типовые проекты будут представлены в открытом доступе на сайте epsd.kz с заключением государственной экспертизы", - добавила официальный представитель.

Как отметила представитель министерства, акиматы в настоящее время проводят техническую инспекцию пострадавших от паводков домов - для определения объема восстановительных работ.

"Более того, акиматы оценивают ущерб в то время, как вода от паводков еще полностью не отступила. Минпромышленности будет постоянно информировать общественность о прогрессе восстановления через все каналы связи", - сказала Меруерт Ибраева.

Напомним: по последним данным МЧС, в пострадавшие от паводков регионы доставлено около 134 000 килограммов гуманитарной помощи. В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 3 365 частных жилых домов и 348 дворовых территорий.

Из 2 165 жилых домов и с 1 753 дворовых территорий отведена вода. С начала паводка спасено и эвакуировано более 86 тысяч человек, из них 29 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся 8 472 человека. В безопасное место отогнано свыше 81 тысячи сельскохозяйственных животных.