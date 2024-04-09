Чем больше скорость притока талых вод, тем больше скорость сброса - так делают, чтобы сохранить водохранилища. После пика паводка скорость сброса из водохранилищ Костанайской области в реку Тобол снижают ежедневно. Можно ли его полностью прекратить?

Фото Ксении РЕБИК

- Полного закрытия шлюзов не может быть технически, так как нужно обеспечивать течение реки и санитарный попуск, - пояснил "НГ" руководитель отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей МУКАШЕВ. - Мы надеемся на уменьшение сброса в ближайшие 3-5 дней, потому что уже сейчас идёт хорошая тенденция на снижение притока воды.

Скорость притока и сброса воды в Костанайской области / Инфографика Диаса СУЛЕЙМЕНА

Сергей Мукашев уже разоблачал для «НГ» слухи, всплывшие с талыми водами: тогда это были разговоры о том, что воду нам сбрасывает Россия, а Малый мост полностью снесут. Новый миф - «после спада будет вторая волна паводка!».

- Паводок представлен собой боковым притоком талых вод. Если всё стечёт, откуда еще браться талой воде? Разве что дожди могут быть проливные, но они не настолько обильные, чтобы говорить о втором паводке, - отметил руководитель отдела.