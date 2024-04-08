За оценкой нанесенного ущерба необходимо обратиться в городской акимат по адресу ул. Пушкина, 98 (каб. 107). Об этом сегодня, 8 апреля, сообщил на брифинге заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ.

Помимо заявления, при себе нужно иметь удостоверение личности. Документы будут принимать с 9:00 до 18:30. У госслужащих предусмотрен обеденный перерыв с 13:00 до 14:30, но если заявок будет очень много, то документы обещают принимать без перерыва.

- В заявлении указывается перечень утраченного или испорченного имущества пострадавшего с приложением всех правоустанавливающих и других подтверждающих документов, - пояснил Исмагулов. - Важно отметить, что заявление может подать только собственник пострадавшего имущества или его официальный представитель. Срок подачи - 30 календарных дней с момента объявления режима ЧС (с 6 апреля - "НГ"). В течение 10 дней комиссия акимата организует оценку причиненного ущерба. Размер вреда осуществляется при участии пострадавшего. Комиссия уже создана. После проведения оценки все заявления будут изучены. В течение 30 календарных дней будут произведены соответствующие выплаты.

Процедура возмещения вреда не распространяется на временные строения, хозяйственно-бытовые и иные постройки, которые не относятся к объектам недвижимости. Также не стоит указывать незаконно построенные объекты, ценную одежду или предметы роскоши, а также застрахованное имущество.

Кроме того, решением маслихата предусмотрены выплаты в рамках социальной помощи. Выплата единовременная в размере 70 МРП (около 258 тыс. тенге).

- Пострадавшим необходимо обратиться с заявлением, удостоверением личности и номером лицевого счета, - рассказал Исмагулов. - Заявления необходимо подать в отдел занятости и социальных программ акимата Костаная по адресу ул. Касымханова, 36 (каб. 2) с 9:00 до 17:30. Или через портал egov.kz. Заявления рассмотрит комиссия. Есть установленные сроки рассмотрения, но мы постараемся сделать все быстрее. Что мы сделаем? У людей, которые живут в эвакопунктах, мы возьмем заявления и постараемся уже с 9 апреля начать выплаты.

Корреспондент "НГ" напомнил: в обращении президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что "суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу". Однако, по словам Исмагулова, компенсация по закону возмещается "в пределах, необходимых для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших".

- Я вам говорю о том, что предусмотрено законом, - ответил Исмагулов. И добавил: - Отдельно мы будем регистрировать заявления от людей, у которых нет правоустанавливающих документов. Не имеющих прописки. Кто-то жил в доме, но не был его собственником. Я сейчас не могу сказать как именно это будет возмещаться. Но будет отработан с вышестоящими органами определенный механизм. Никто не говорит, что мы кого-то бросим.

По данным Исмагулова, в Костанае от паводка пострадали от 200 до 300 домовладений.

Что касается бизнеса, то пока предприниматели могут рассчитывать только на собственную страховку. Напомним, паводок затопил БЦ "Апельсин", базу отдыха "Мохито", ресторан "Ак шанырак".

- Будем фиксировать и отрабатывать индивидуально, будем работать индивидуально, - сказал Исмагулов.

- На данный момент, согласно закону, возмещение ущерба в результате ЧС предусмотрено только для физических лиц, - прокомментировала руководитель юридической службы аппарата акима Костаная Асель КУАНДЫК. - Вопрос возмещения юридическим лицам законодательно не урегулирован. Но мы этот вопрос будем дополнительно отрабатывать.