Создаваемая служба призвана обеспечить разведку и охрану подземных водных ресурсов страны, передает Informburo.kz.

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В Казахстане появится Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология", сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Основной деятельностью некоммерческого акционерного общества будет цифровизация управления подземными водными ресурсами, создание баз данных и постоянно действующих геоинформационных систем в области гидрогеологии, цифровых и картографических баз данных и систем управления ими с применением данных дистанционного зондирования земли.

Согласно постановлению, Министерство водных ресурсов и ирригации и министерство финансов должны утвердить устав Национальной гидрогеологической службы, зарегистрировать организацию в органах юстиции, выбрать лицо для подписания от имени службы документов для госрегистрации, осуществления финансово-хозяйственной деятельности и представления интересов организации перед третьими лицами до создания органов управления им.

"В настоящее время доля использования подземных вод в экономике Казахстана составляет 7-10%. Мы намерены активнее использовать эти ресурсы для питьевого водоснабжения, полива и пастбищного животноводства. Создаваемая Национальная гидрогеологическая служба призвана обеспечить разведку и охрану подземных водных ресурсов страны", – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.