Аким Мичуринского сельского округа Костанайского района Балтабек ЖУМАГАЛИЕВ уже во второй раз предстает перед членами совета по этике. В июле прошлого года комиссия изучила случай, когда он незаконно подписал разрешение на выдачу земельного массива жителям, являющимся родственниками друг другу.

5 апреля слушалось новое дисциплинарное дело, согласно которому, Жумагалиев незаконно отказал в выделении участка.

- Установлено, что в январе 2023 года в акимат обратился гражданин с заявлением о предоставлении участка под личное подсобное хозяйство, - сообщил прокурор Костанайской районной прокуратуры Бауыржан БЕЙСЕНБАЕВ. - Ему было отказано, так как в зоне проектирования должны располагаться малоэтажные индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Одновременно с этим, этот же участок, был предоставлен другой гражданке для ведения личного подсобного хозяйства. Были нарушены принципы административного усмотрения, поскольку при одинаковых обращениях принимаются разные решения - одним отказывают, другим предоставляют.

Аким Балтабек Жумагалиев подчеркнул, что на земельной комиссии он выступал против выделения земельного участка, так как считал местность болотистой.

- Сейчас продолжается процесс в областном суде, мы настаиваем на законности своих действий, - сказал аким. - Я отказал, так как участок просили под ЛПХ. А в генплане указано ИЖС. Хотя местность болотистая и я до сих пор не понимаю, кто и куда смотрел, когда разрабатывали генплан. Другому заявителю участок предоставила земельная комиссия, а не я, хотя я возмутился такому решению. Точнее я высказал свое мнение и при голосовании воздержался. После у меня не было законных оснований для отказа.

Председатель совета Ерлан САЛЫКБАЕВ отметил, что у акима был выбор и он мог отказать комиссии в выделении участка.

- Я извиняюсь, немного запинаюсь, так как у меня уже 15 дней паводок, - сказал Жумагалиев. - Решение земельной комиссии раньше носило рекомендательный характер. Но на данный момент слово "рекомендательный" убрано. То есть оно обязательно к исполнению.

Правда ни прокурор, ни члены совета по этике не нашли нормы, которая бы делала решение совета обязательным к исполнению. "У него это на поток поставлено" - возмущались на заседании. Члены совета убеждены, что аким должен был через суд настаивать на отказе из-за незаконного выделения участка.

Так как ранее аким уже был наказан за нарушение земельного законодательства, совет решил не ограничиваться предупреждением. Акиму района единогласным решением рекомендовано уволить Балтабека Жумагалиева с занимаемой должности.

- Вам понятно решение? - спросил Ерлан Салыкбаев.

- Да, мне оно понятно. Я даже рад! - ответил аким округа, пытаясь сдержать эмоции. - Мне осталось 10 месяцев до пенсии. Я 1962 года рождения, я много работал за идею. Но положить свое здоровье за идею я не хочу. Я спасибо вам скажу. У меня уже весь букет болезней, а я днем и ночью работаю. Линии электропередач на мне, бураны на мне, паводок на мне! 15-е сутки не сплю. Я высплюсь лучше!

- Знаете, сегодня у каждого гражданина есть право выбирать себе профессию и работать там, где он хочет и на что учился, - отметил Салыкбаев. - Вы сегодня являетесь в Мичуринском представителем акима области, который в свою очередь представитель главы государства. То есть в своем округе вы представляете государство, защищая права каждого гражданина. Поэтому рекомендация об увольнении будет направлена акиму района и исполнена в законные сроки. Спасибо, вы можете идти.

Балтабек Жумагалиев молча покинул заседание совета.

Фото Георгия ГОВОРОВА