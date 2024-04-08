Минздрав Казахстана дал рекомендации населению в связи с паводками
Минздрав Казахстана в связи с паводковой ситуацией в ряде регионов страны с целью профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний выпустил ряд рекомендаций для населения, передает Tengrinews.kz.
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В частности, ведомство советует использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду. Рекомендуется не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах подтопления.
Также не следует использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, по возможности хранить их необходимо в местах, недоступных для грызунов и паводковой воды.
Кроме того, Минздрав напомнил населению элементарные правила гигиены: мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета. Обработать все помещения после паводка дезинфекционными растворами.
При наличии признаков инфекционных заболеваний (повышения температуры, тошноты, рвоты, жидкого стула, болей в горле, сыпи и др.) необходимо немедленно об этом сообщить медицинскому работнику.
В министерстве заверили, что держат на особом контроле эпидемиологическую ситуацию в паводковый период. Работа санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) переведена на усиленный режим. Усилен контроль за питьевым водоснабжением. С начала паводков проведен отбор и исследование более четырех тысяч проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.
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