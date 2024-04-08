8 апреля 2024, 09:37

На портале Аdyrna.kz Арман Әубәкір высказался о проблеме паводков в Казахстане. Он рассказал, как раньше в его деревне периодически происходили паводки. (Жамбылская область, Жуалынский район). После в их ауыл переселили находящихся в изгнании немцев.

«Тогда первым, что они сделали, было строительство глубоких канав и каналов. Эти каналы с разных сторон впадали в маленькие озера. Глядя на нынешние затопленные ауылы, я понимаю, что мы все еще не достигли технологического и образовательного уровня немцев того времени. Такие каналы и искусственные водохранилища следует строить не только на пахотных землях, но и на всех пастбищных угодьях», ― заявил автор.

По его мнению, мы должны оперативно приступить к подготовке водосборных каналов и резервуаров для хранения воды. Тогда мы не будем страдать от летней засухи. «Предприниматели совместно с властями должны оперативно решить эту проблему. Если бы любящие строить мечети предприниматели строили каналы, это было бы благим делом и для бога, и для простого народа», ― подытожил Арман Әубәкір.