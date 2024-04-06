В своем обращении президент отметил, что это возможно, самое крупное бедствие за последние 80 с лишним лет. Об этом сообщает Акорда.

- После моей критики и указаний Правительство активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает соответствующие меры, - также отметил Токаев. - Все спасательные работы на местах находятся на моем личном контроле.



Ситуация тяжелая, но отчаиваться не следует, мы эту ситуацию исправим. Главное - не допустить человеческих жертв.



Обращаясь к гражданам, пострадавшим от наводнения, хочу заявить: ни один из вас не останется без внимания государства, всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, все ваши материальные потери будут компенсированы.



Мы должны извлечь все уроки из этих масштабных паводков. Их немало, начиная от недостатков в организационных мерах предупреждения природных катаклизмов, дефицита кадров водников и заканчивая нашим пренебрежительным отношением к природе.

Фото akorda.kz