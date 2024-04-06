На успешную петицию, поданную на официальной платформе, госорганы обязаны будут обратить внимание и учесть её, передает Informburo.kz.

Техническую ошибку при работе сайта для официальной подачи онлайн-петиций Epetition.kz исправили. Инструкцию для подачи петиции предоставили в Минцифры РК в ответ на официальный запрос редакции.

Ранее СМИ сообщало, что через полгода после подписания вступил в силу закон "Об общественном контроле", предусматривающий рассмотрение петиций граждан страны. Для этого Минцифры реализовали модуль "Е-петиция", однако из-за технической ошибки утром 4 апреля платформа не заработала. Работоспособность восстановилась к 15.00.

Официальный сайт для подачи онлайн-петиций

Подать петицию можно как с мобильной, так и десктопной (через компьютер) версии сайта. При этом отдельного приложения для платформы создавать не планируют.

На сайте будет отображаться только имя и первая буква фамилии подписавшего. Информация о полном ФИО либо ИИН подписантов петиции не будет доступна остальным гражданам, просматривающим данную петицию.

Гражданин может присоединиться к петиции через ЭЦП либо облачной ЭЦП Digital Id, при этом авторизации на сайте не потребуется. Авторизованный пользователь при этом будет иметь возможность осуществлять мониторинг статуса в личном кабинете.

В Минцифры отметили, что модуль "Е-петиция" разработали в АО "Национальные информационные технологии" без выделения дополнительных средств из государственного бюджета.

Как подать онлайн-петицию?

Для создания петиции необходимо перейти на сайт Epetition.kz и выбрать опцию "создать петицию".

Затем нужно ознакомиться со списком вопросов, которые не могут быть предметом петиций и после подтверждения перейти к заполнению.

Какие вопросы нельзя поднимать в онлайн-петиции

Затем необходимо заполнить все обязательные поля и подписать петицию.

Создание петиции

После создания петиции система сгенерирует ссылку на неё и направит автору в личный кабинет на платформе. Автор петиции сможет распространить её, чтобы набрать не менее 50 голосов. В случае получения 50 голосов в течение 10 рабочих дней петицию публикуют в открытом доступе, и запускается общий сбор голосов, который длится шесть месяцев.

Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней должен будет проверить петиции на соответствие всем условиям. При возврате петиции система пришлёт уведомление в личный кабинет автора. Тогда автору станет доступна функция редактирования документа. После редактирования данных с учётом замечаний у заявителя появится возможность повторной отправки на модерацию.

Процесс создания и исполнения петиции

В ноябре 2023 стало известно об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором обвиняет её супруга Куандыка Бишимбаева. После этого казахстанцы распространили петицию против семейно-бытового насилия, которую подписали 150 тысяч казахстанцев. Однако петиция не соответствовала нормам закона "Об общественном контроле", так как опубликована не на официальной платформе, а на ресурсе Оtinish.kz. Однако министр культуры и информации РК Аида Балаева заверила, что государственные органы учтут мнение граждан, хоть петиция и является нелегитимной.