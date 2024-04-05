Появится ли в казахстанских учебных заведениях новая форма в национальном стиле? На этот вопрос ответили в двух профильных министерствах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как сообщили в Министерстве просвещения, в настоящее время обязательная школьная форма организаций среднего образования в Казахстане соответствует светскому характеру обучения. В этой связи внесение каких-либо изменений не рассматривается.

"Так как преображение школьной формы в национальном стиле не предусматривается, единые требования в школах и колледжах не будут вводиться", - ответили в министерстве на официальный запрос редакции.

В министерстве добавили, что как минимум в 2024/2025 учебном году подобные изменения вноситься не будут.

Согласно правилам, предложения, касающиеся школьной формы, могут вносить родители школьников, члены школьного самоуправления, попечительского совета и родительского комитета. Выбор фасона школьной формы, длину юбки определяет сама организация образования. Окончательный вариант утверждается протоколом общешкольного родительского собрания.

"В связи с тем, что требования к обязательной школьной форме остаются без изменения, появление на ней отдельных элементов национальной одежды не предусматривается", - добавили в Минпросвещения.

Вопрос введения особой формы для учащихся вузов прокомментировали в Министерстве науки и высшего образования.

"Относительно учебной формы в высших учебных заведениях сообщаем, что вузы самостоятельны в организации учебного процесса и осуществлении организационных вопросов, в том числе и в установлении требований к форме одежды обучающихся. В связи с чем министерство не рассматривает вопрос внедрения единой учебной формы в национальном стиле для студентов", - ответили в Миннауки.

Напомним, что на недавнем заседании Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о ношении одежды в национальном стиле в учебных заведениях Казахстана и поддержал эту инициативу.

"Некоторые крупные компании и учебные заведения уже вводят практику ношения одежды в национальном стиле. Следует поддержать и расширить это правильное начинание. Это особенно важно сейчас", - отметил Токаев.