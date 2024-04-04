Нацбанк предупреждает об участившихся случаях мошенничества с предоставлением злоумышленниками поддельных "документов частных судебных исполнителей", сформированных в рамках судебных производств и решений, передает Tengrinews.kz.

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"Злоумышленники с целью хищения денежных средств, представляясь частными судебными исполнителями, направляют поддельные документы о наличии у граждан "открытых и застрахованных счетов физических лиц" в Национальном банке. При этом гражданам под предлогом осуществления денежных выплат и компенсаций, как потерпевшей стороне, предлагается внести страховой взнос, который впоследствии якобы будет покрыт из "средств Национального банка", - сообщили в Нацбанке.

Для повышения доверия граждан на поддельных документах также размещаются подписи, имена и печати от "уполномоченных лиц" государственных органов или частных судебных исполнителей. Такие "подтверждающие документы" предоставляются для того, чтобы убедить граждан осуществлять денежные переводы третьим лицам.

В Нацбанке напомнили, что ведомство не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств граждан, а также не проводит денежные расчеты с населением. В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477.