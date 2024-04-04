По словам главы региона Кумара АКСАКАЛОВА, в ближайшие два дня уровень воды в Верхнетобольском и Каратомарском водохранилищах могут достичь критической отметки. И тогда из них начнут сбрасывать воду. При высокой скорости сброса воды – более 250 кубометров/с - в зону подтоплений могут попасть ниже лежащие населенные пункты.

- Это крайние улицы с. Перцевка и улицы Рудного, п. Юбилейное района Б. Майлина, садовые общества Костаная, развлекательный комплекс «Мохито» и ТЦ «Апельсин» и ближайшие территории к реке Тобол Костанайского района, - сообщил Аксакалов. – Это не полный перечень объектов, которые могут попасть в зону подтопления.

Глава области поручил принять все необходимые меры по возможной эвакуации населения, имущества и скота, предупредив акимов городов и районов о персональной ответственности.

- Ситуация, с которой мы столкнулись, не является внезапной, как это было в южных регионах, где произошел огромный выброс воды со степи, - заявил аким. - Было время, и оно еще есть, буквально день-два, чтобы принять необходимые меры. За это время нужно сделать все, чтобы исключить ущерб для населения.

Аким отметил: если кто-то потеряет имущество, будут затоплены дома или объекты, к ответственным будут «приняты строгие меры».