Как известно, рыбалка - процесс полифункциональный. Для одних - это азарт в состязании с рыбой, для других - медитация в единении с природой, для третьих - способ заработка: поймал - продал, для четвертых - способ удрать из дома, для пятых - возможность повеселиться в компании, для шестых - накачать себя алкоголем вне посторонних глаз… Но, так или иначе, приезжая на водоем, мы прежде всего думаем о собственном удовольствии…

Когда рыба прет, как бешеная

Кому неизвестно ощущение фантастического рыбацкого счастья, когда поплавок или сторожок дергаются беспрерывно, а вслед за подсечками и вываживанием в твоих руках одна за другой трепыхаются увесистые рыбины? Разве что только тем, кто равнодушен к рыбалке.

Куда теперь девать столько?

Возможно ли на рыбалке остановиться, когда «прет, как из пулемета»? Нет! И ты ловишь-ловишь-ловишь… А когда в итоге все-таки выдыхаешься, понимаешь, что поймал далеко не один десяток килограммов. Хорошо, если проснувшаяся совесть заставит выбрать из садка положенные тебе 5 кг, а остальное вернуть на родину. Но это возможно летом. Зимой твою выросшую на льду гору улова в водоем не вернуть.

Ты привозишь ее домой и сразу же начинается «головняк»: что со всей этой горой делать? Понятно, что самая вкуснятина - это свежевыловленная рыба. Ты жаришь ее на двух сковородках и тут же поглощаешь, смакуя. Часть утрамбовываешь в морозильную камеру холодильника и задаешься вопросом: что делать с оставшейся? А ее много. Если твое жилище на земле, то оставляешь ее в мешке на морозе. Если живешь в квартире, то - в лоджии или на балконе, понимая, что через несколько дней вкусовые качества рыбы, увы, станут хуже. Пробуешь часть навязать соседям. В конце концов все заканчивается тем, что остатки, мучаясь совестью, выносишь на помойку. И твое рыбацкое счастье существенно омрачается этим итогом.

Нарисованная мною картина имеет отношение, конечно же, только к совестливым рыболовам. В следующий раз такой позаботится о том, чтобы лишнюю рыбу вернуть в родную стихию до того, как она навсегда уснет на льду. Некоторые при активном клеве сразу выпускают часть улова в соседнюю лунку, а иные даже набирают воду в ведро или кану, чтобы сохранить жизнь рыбе до конца рыбалки и в финале выпускают часть своего улова.

Но это совестливые. Много ли у нас таковых? Просматривая рыболовные форумы, я убеждаюсь, что немало и иных. Для некоторых, а их немало, предмет гордости - количество выловленного. Они дотошно пересчитают каждый хвост, чтобы гордо сообщать единомышленникам: «Поймал 112 окуней!», «40 кг карася нашмалял!» и размещать фото на сайтах, демонстрируя гору рыбы. Поэтому, когда народ публикует такие фотографии, всегда возникает вопрос о том, для чего столько? Разрешенные 5 кг рыбы у нас в Казахстане на практике - цифра символическая. Работает только на немногих частных водоемах, где арендаторы рьяно следят за соблюдением нормы вылова. На реках и бесхозных водоемах наш народ ловит без всяких ограничений. И я не знаю случая, чтобы кто-то из органов рыбоохраны выписал штраф за превышение официально разрешенной нормы. Думаю, что именно поэтому рыбные ресурсы Тобола, Убагана, иных рек скудеют на глазах.

Машина на льду

Об этой проблеме писала неоднократно. Нет, речь идет не о безопасности на льду, хотя и об этом можно говорить бесконечно. Речь об экологии.

В нашей области я не знаю ни одного водоема, на лед которого было бы запрещено заезжать на автомобиле. Хотя помню, как лет 20 назад нам с Сабанеем егерь областного общества охотников и рыболовов не разрешил заехать на уазике на лед Аккабака.

Улов совестливого рыболова

Сейчас на льду наших водоемов автомобили рыбаков стоят с ранней зимы до весны, то есть 4 месяца - с декабря по март. В местах клева порой собирается более сотни авто. Пробовал ли кто-то подсчитать, сколько оседает на льду отходов топлива, источаемых каждой выхлопной трубой? Не сомневаюсь, что цифра получится фантастическая. Эти отходы имеют свойство загрязнять водоем по всей его глубине. В составе топлива присутствуют сера, смола и иные вредные составляющие, что губительно для качества воды. Их разложение может длиться до 9 месяцев. Когда лед растает, эти канцерогены через жабры неизбежно попадут в организм рыб и будут скапливаться там, что губительно не только для рыбьего народа, но и для людей, которые этой рыбкой будут лакомиться.

А задумываемся ли мы о том, насколько вреден для рыбьего царства рев моторов? Экологи утверждают, что шум автомобиля в течение часа наносит тот же ущерб водоему, что и вылитая в него канистра бензина. Накануне нереста испуганная рыба может даже поменять привычные для этой функции места и воспроизводить потомство в случайных точках, где икра не созревает из-за неподходящей температуры и может стать добычей хищников или пересохнуть, попав на отмель.

В середине нынешнего марта на Аксуате вдруг стал попадаться на удочку уникальный аксуатский карась. И тут же вырос в местах клева целый палаточный город с огромной автостоянкой. Шум, грохот от бесконечно снующих авто, рыбацких санок и самих рыболовов этому празднику не дали продлиться дольше нескольких дней. А ведь когда-то, стоило проснуться аксуатским трофеям, таковых можно было ловить не один месяц.

В Экологическом кодексе РК зафиксировано: «Юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют за свой счет необходимые меры по охране окружающей среды, в том числе по предотвращению загрязнения окружающей среды, деградации природной среды, причинения экологического ущерба в любой форме и связанных с этим угроз для жизни и (или) здоровья человека».

Получается, что, допуская авто на лед водоемов, арендаторы нарушают кодекс и в противовес ему, наоборот, способствуют загрязнению и деградации природной среды, провоцируют связанные с этим угрозы для жизни и нашего здоровья. Но почему-то до этого нет дела нашему государству.

А ведь в соседней России преступным считается не только заезд на лед водоема, но даже если обычный водитель оставил машину или проехал на ней в пределах водоохранной зоны озера, водохранилища или реки. За такое правонарушение ему грозит штраф от 3 000 до 4 500 рублей. Об этом сказано в ч. 1 ст. 8.42 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Штрафуют там за такие действия и арендаторов водоемов. Ничего подобного у нас нет. И пока этого не будет, наши озера, пруды, реки останутся беззащитными, а всем нам придется вкушать отравленную канцерогенами рыбу.

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Клев-инфо

Напомним о сроках нерестовых запретов. На водоемах города Аркалыка, Амангельдинского, Джангельдинского районов Костанайской области на лов:

щуки - с 20 марта до 20 апреля;

сазана (карпа), леща, линя, судака - с 20 апреля по 30 мая.

На водоемах других районов и городов Костанайской области на лов: